辛正兒 - 遏止深偽技術禍害 跨部門研嚴刑峻法 | 社論

私隱專員公署發布指引，建議學校與家庭審慎處理學生的影像，並教育子女負責任地使用科技。這份指引來得及時，體現了監管機構的前瞻意識。然而，面對AI深偽技術可能帶來的侵擾，尤其是對兒童和青少年的性剝削、欺凌與隱私侵犯，單靠道德指引與公眾教育並不足夠。環顧全球，歐美已正推行一場以嚴厲立法為核心的數字防衛戰。



AI深偽技術帶來的危機，遠超常人想像。在歐洲，有調查揭示約98%的深偽內容涉色情材料，且受害者多為女性及未成年人。在美國，相關犯罪更導致未成年人自殺案例。



由於技術門檻低，使得製作一部以兒童面孔為主角的虛假色情影片，變得簡單。這種傷害並非虛擬，它會導致受害人面對持久的心理創傷。隱私公署的指引點明了「預防」與「教育」的重要性，這僅為基礎工程。但若缺乏法律的威懾力，僅靠指引是難以遏制違法行為。



西方國家的立法實踐，為香港提供啟示。首先，是「嚴重刑事定罪的威懾」，例如美國加州設法案及英國《在線安全法》均明確將製作、傳播兒童深偽色情內容列為刑事重罪，犯罪者面臨巨額罰款、漫長刑期並須登記為性罪犯。香港現有法例雖可能具部分遏制效力，但針對「不涉及真實兒童形象、純由AI生成」的材料，須研究是否仍存在不足？以確保法網嚴密，讓犯罪者無所遁形。



其次，是「要求網絡平台嚴格遵守責任」。歐盟《數字服務法》與英國《在線安全法》均強制要求大型平台部署高效年齡驗證系統，並主動識別、快速移除有害內容，否則將面臨高達全球營業額6%至10%的天價罰款。香港亦應研究設立平台的法定義務，要求其建立便捷的舉報與強制刪除機制，並對屢次違規者施以足夠阻嚇力的處罰。



再者，是「賦予受害者民事索償協助」。美國《ENFORCE Act》等提案允許受害者對侵權者提起民事訴訟，索賠懲罰性賠償。這種制度不僅是對受害者的經濟補償與心理慰藉，更能以私人訴訟的力量，形成對違法行為的市場與社會監督。



隱私公署指引中「制訂應對深偽事故的清晰程序」的建議，正點出現時應急機制缺乏強制力與統一標準。我們需要的，是將這些「程序」從建議提升為法律框架下的「法定職責」，明確學校、社工機構、執法部門乃至醫院在事件發生後的聯動義務與操作流程，確保受害兒童能在第一時間得到保護、證據固定、心理干預與法律支援，這項工作需要跨部門協作，為兒童和青少年創造一個安全、健康的成長環境。



辛正兒