陶傑 - 歐洲的報復 | 油尖多士

歐盟委員會最近根據「數碼服務法案」，向美國公司、馬斯克的X罰款1.2億歐羅。



馬斯克聞訊大罵歐盟荒謬，總統特朗普隨即加把口批評歐盟，還警告歐洲有必要「非常小心」，如果歐盟繼續懲罰美國科技企業，美國將對歐盟加徵關稅。



美國和歐盟的關係迅速惡化，政治上已現重大分歧，原因之一便是網絡言論的審查。歐洲包括英國都有嚴格的言論禁區，不僅是涉及種族、性別、性取向之身份政治，包括幾年前反疫苗的議論，都會遭到審查和封殺，表面上是政治立場之爭，實則因為社交媒體和網絡科技幾乎為美國公司壟斷，而歐洲毫無競爭力。



今年以來，歐盟依據「數碼服務法案」和「數碼市場法案」，重點打擊美國科技公司，4月對蘋果和Facebook的Meta分別處以5億歐羅和2億歐羅罰款。9月谷歌處以29.5億歐羅罰款，指其在廣告技術市場中濫用主導地位，損害競爭環境。



美國與歐洲在政治立場和利益的衝突日益加深，尤其在俄烏戰事中，美國政府的態度前後轉變，總統特朗普力主與普京議和，歐洲則連年向烏克蘭輸血，出錢出力，在政治利益上卻無甚回報。



歐盟成立至今已三十多年，主導歐盟之老牌國家衰落，亦呈不可阻擋之勢。近十餘年來，歐洲的科技公司連全球前20名也不入，GDP大幅落後美國和中國，已經淪為「養老院」。難怪馬斯克大肆嘲弄，呼籲歐盟應該被廢除。



前新聞工作者

多媒體社會評論人

陶傑