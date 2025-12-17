辛正兒 - 殘特奧取佳績 彰顯社會溫度 | 社論

全國殘特奧會圓滿落幕，香港代表隊以創紀錄的51金49銀40銅、總計140面獎牌的輝煌戰績，為這座城市寫下了令人動容的一頁。這不僅是數字上的突破，更是無數生命故事的交響。統籌辦主任楊德強讚譽這是「歷屆最好成績」，並肯定了賽事組織獲得的正面評價。然而，金牌的光芒背後，折射出的是更為深邃的價值圖景——這是個人奮鬥、團隊協作與社會支持共同譜寫的勝利凱歌。



首先，每一面閃耀的獎牌，都是「台上三分鐘，台下十年功」的生動寫照。殘疾運動員克服常人難以想像的挑戰，所付出的汗水與毅力，令人肅然起敬。但正如楊德強所言，教練的智慧與物理治療師的專業付出「都好重要」。從量身訂制的訓練計劃，到賽前賽後的身體調理與心理輔導，這些幕後英雄是運動員最堅實的後盾。領獎台上的高光時刻，實則由台下無數雙支撐的手共同托起。這份成績，是運動員與其支援團隊緊密一體、風雨同舟的最佳證明。



其次，卓越的成就，展現了香港體育支援體系的專業與高效。優秀的教練團隊，不僅傳授技巧，更制訂克敵制勝的戰略；醫療及物理治療團隊的悉心照料，確保運動員能以最佳狀態迎戰；還有管理、後勤等輔助人員的默默耕耘。這是一套環環相扣的精密系統，是集體智慧與專業精神的結晶。這種同心協力、追求卓越的過程，正是「獅子山精神」在當代香港的鮮活體現——不畏艱難、團結拼搏、精益求精。



更深一層看，殘疾運動員在競技場上綻放的光彩，猶如一面鏡子，映照出香港社會對殘疾人士權益與發展長期以來的關注與投入。從無障礙設施的持續改善，到教育與就業機會的逐步拓展，社會正在創造更為包容的環境。運動員的成功，不僅激勵了更多殘疾人士勇敢追夢，也向全社會昭示：每個人，無論身體條件如何，都有其獨特價值與潛能。一個樂於為不同能力者搭建舞台、提供支持的社會，才是真正富有人文關懷與溫度的多元共融社會。這次賽事組織獲得好評，觀眾踴躍入場打氣，正是這種包容文化的具體展現。



綜上所述，香港隊在本屆殘特奧會的歷史性佳績，其意義遠超體育範疇。它是一曲由運動員、支援團隊與整個社會共同奏響的奮鬥與共融的讚歌。這份榮耀，屬於每一位揮灑汗水的運動員，屬於每一位默默奉獻的幕後人員，也屬於每一個支持包容、為多元價值喝彩的香港市民。讓我們珍視這份來之不易的成果，繼續凝聚社會合力，深化共融理念，讓這座城市的「大愛」精神，如同賽場上的金牌一般，持續閃耀，照亮更多生命的可能性。香港的動人故事，由此翻開新的篇章。



辛正兒