辛正兒 - 除夕煙花擬取消 彰顯節制與韌性 | 社論

大埔宏福苑五級火災發生至今已逾半月，社會雖然仍彌漫悼念與反思的情緒，但隨着聖誕燈飾在中環、尖東、西九等地重新亮起，香港正逐步從傷痛中走回日常，節日的溫馨燈光也在黑夜中默默撫慰人心。然而，據悉政府將取消今年維港除夕煙花匯演，此舉雖令部分市民與業界感惋惜，但在當前背景下，實是尊重社會情緒、體現集體節制的合宜做法。



聖誕與新年本是歡慶時刻，但面對重大災難帶來的生命消逝，社會需時療癒。今年香港各區的聖誕燈飾已經點亮，旅客人數不減，雖然整體氛圍相對而言的確比前低調含蓄，但這並非節日光彩褪色，而是城市在悲歡之間尋求平衡。取消煙花，不代表停止前行，以更穩妥的方式邁向新的一年。據了解，當局會保留除夕倒數活動，只是以另一種形式進行。這說明香港社會運作如常，只是大型歡慶活動暫時讓位於對逝者的尊重與對受影響家庭的關懷。



從國際視角看，香港此次安排反而能讓世界看到這座城市的人文溫度。每年維港煙花確是國際媒體焦點，但今年若因哀悼而取消，國際社會不僅能理解，更會對香港在逆境中展現的集體同理心致以尊重。



當然，除夕煙花向來帶動旅遊、餐飲、零售及酒店業的商機，一旦取消無疑會對相關行業造成影響。然而，這也促使業界思考更多元的消費體驗與吸引旅客的方式。旅發局今年將巨型聖誕樹移返中環，結合中區八大地標的光影匯演，創造繽紛新穎的節日景觀。業界亦可藉此推出主題優惠、特色體驗活動或深度本地遊，將消費動力分散至社區與其他創意項目，化挑戰為轉型契機。



災難的傷痕需時癒合，而城市的復原力正是在這種謹慎與包容中積累。燈飾亮起，象徵希望不滅；煙花暫停，體現對生命的崇敬。香港在這段時間的每一步選擇，都在定義我們如何共同面對悲傷、如何平衡紀念與前行。



辛正兒