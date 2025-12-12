辛正兒 - 打好冬季前哨戰 防範明夏爆蚊疫 | 社論

本港再添一宗基孔肯雅熱本地個案，患者曾與友人在青衣自然徑遠足並被蚊叮咬。值得注意的是，連同此新增病例，已有6宗本地個案均曾到訪青衣自然徑一帶。當局即決定封閉自然徑並大規模滅蚊，但為何需要累積至6宗才採取行動？這背後是否依據科學的傳播學模型？



傳染病防控貴在迅速與前瞻。基孔肯雅熱雖不如登革熱般致命，但其引起的關節疼痛可持續數月，且本地一旦形成傳播鏈，便可能扎根社區。根據流行病學原理，同一地點出現多宗關聯病例，已強烈顯示該處存在活躍的疫媒蚊及本地傳播風險。當局以6宗為「行動數值」，是否符合「早發現、早隔離、早介入」的公共生原則？當局有必要向公眾講解其決策所依據的科學標準，並檢討是否應降低行動門檻，例如出現3宗地理聚集病例時，即啟動區域性強化滅蚊及公共生警示，以阻斷傳播。



其次，當前雖為冬季，但氣候反常，氣溫不時徘徊在20度以上，這正為埃及伊蚊和白紋伊蚊等病媒蚊提供了延續活動的條件。基孔肯雅病毒在蚊體內的繁殖與溫度密切相關，暖冬無疑增加了病毒傳播的風險。衛生部門與食環署必須擺脫「季節性」的固有思維，轉而建立以實時氣象數據、蚊媒監測及病例報告為基礎的動態應變機制。今次事件正是警鐘：蚊媒疾病已不再局限於夏季，全年監控與防控必須成為新常態。



更重要的是，此次青衣自然徑的防控不應僅視為孤立事件，而應是全港明年春夏抗蚊疫的「前哨戰」。有效的滅蚊工作需持續且深入，包括清除積水、針對性噴灑殺蟲劑、利用基因技術控制蚊群等多元手段。當局應趁此時機全面審視各區蚊媒滋生黑點，增加滅蚊資源儲備，並提升社區動員能力。只有將蚊媒密度長期控制在低水平，才能降低基孔肯雅熱甚至登革熱大規模爆發的風險。



面對全球暖化與傳染病跨境傳播的新常態，香港的防疫策略必須更具前瞻性與彈性。降低行動數值、強化全天候監測、投資於長期滅蚊基礎建設，才是保障市民健康、防止疫症扎根的上策。



辛正兒