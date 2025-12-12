邵家輝 - 走出陰霾傷痛 重拾復常生活 | 家輝講場

早前大埔宏福苑火災造成重大傷亡，全港市民都深感難過。面對這突如其來災難，社會各界展現的人性光輝，無疑為這座傷痛中的城市帶來了溫暖和力量。



事實上，看到眾多市民自發伸出援手、熱心互助，作無私捐獻，而各部門官員以及消防員、警員等前線人員亦盡忠職守、全力投入救援，這一切都感動了整個社會。更令人動容的是，中央政府、內地各省市、相關企業及廣大同胞迅速行動，向香港給予大力支持和援助，那份「一方有難，八方支援」深情厚誼也深深鼓舞人心。



接下來，我們要處理不少災後工作，包括持續支援受影響家庭、推動家園重建，以及落實制度性改革等。這些不僅是政府的責任，也需要立法會積極配合，切實履行監督與推動職能。



立法會換屆選舉已順利完成，新一屆議會將於下月履職。我們一眾議員定當全力推動相關議程，盡快審議政府提交的各項方案和撥款申請，確保支援與重建工作迅速展開。同時我們亦定會深入檢視現行建築消防安全法規與機制，從根本上堵塞制度漏洞，竭力防止悲劇重演。



在此，我衷心祝願所有受災市民早日康復、走出傷痛，並深信全港市民將繼續堅定支持，陪伴災民走向新生活。



隧道總有盡頭，黑暗總會過去。在政府與立法會合力處理災後事宜的同時，社會各界也該雙線並行，逐步推動市民恢復正常生活。只要我們始終懷着對災民的尊重與關懷，適度的節日活動能以積極正向方式，為社會注入精神能量，幫助大家平復心緒，回復生活常軌。



據說傳統上，聖誕節的核心精神在於傳遞愛與盼望，新年則象徵着新開始，就讓我們攜手從陰霾中走出來，從傷痛中得關愛和力量，共同邁向充滿希望的新篇。



全國政協委員

自由黨主席

立法會議員（批發及零售界）

邵家輝