辛正兒 - 災後復常再辦節慶 尊重災民重拾希望 | 社論

頭條社論
頭條社論
辛正兒
5小時前
　　大埔宏福苑大火災後，社會彌漫悲傷情緒。公益金百萬行、個別學校聖誕活動等接連取消，市民在哀悼與反思中自問：聖誕節的彩燈是否應該繼續點亮？新年倒數是否應當如常舉行？面對此兩難，社會需要找到一條既能尊重災民、又能推動生活復常的道路。

　　首先，公眾心繫災民、致力援助，與節慶活動復常並無根本衝突。聖誕節的傳統核心正是傳遞愛與盼望，新年象徵迎接新開始。在不喧鬧鋪張的前提下，適度舉行節慶活動，既能表達對逝者的尊重，也能為社會提供情感出口，逐步恢復生活秩序。正如行政會議成員林正財所言，社會經歷災難後固然需要時間哀傷，但「大家好似個火車咁，有個軌道都要去行返」，恢復恆常生活習慣對整體心理健康至關重要。

　　其次，災難讓我們深刻體會世事無常，但在港人互相扶持下，我們更應學會應對與前行。每一場悲劇都帶來沉痛教訓，社會必須認真檢討防火措施、加強社區支援系統。然而，在接受已發生的事實後，我們需要學懂放下，繼續努力生活。適當慶祝聖誕與新年，正反映港人堅毅不屈的精神—在逆境中懷抱希望，在傷痛中選擇前行。這種精神不是對災難的遺忘，而是對生命的敬畏與延續。

　　再者，適度節慶活動能為社會提供情緒紓解的空間。長期沉浸於悲傷氣氛中，不僅對災民可能構成「拖累大家」的心理壓力，也不利社會整體復原，恢復正常生活反而能為受災家庭帶來支持感。節慶活動若以尊重為前提，不狂歡、不戲謔，可以成為社會共同療癒的契機，讓大家在稍事放鬆後，更有力量推動災後需要的各項改革。

　　旅發局重開「冬日小鎮」，社會領袖呼籲節慶復常，並非對災難冷漠，而是認識到：愛與盼望正是災後最需要的力量。聖誕節本身的起源便充滿動盪與傷痛，但經過歷史演化，成為歌頌和平、關懷與包容的時刻。這提醒我們，人類總能在黑暗中點亮燭光，在失去中重建意義。

　　我們建議，節慶活動可兼顧以下原則：第一，保持莊重節制，避免鋪張喧嘩；第二，在活動中融入對災民的紀念與支持，例如設默哀環節；第三，強化社區凝聚力，讓節慶成為團結的場合。

　　火災讓我們痛心，但社會不會因此停滯。在尊重與記憶中前行，在愛與盼望中重建，這正是對逝者最好的告慰，也是對生者最深的慈悲。這個聖誕，讓我們以溫柔的心點亮燈飾，以堅定的步伐迎接新年—因為希望，永遠是黑暗中最珍貴的光。

辛正兒 - 走出悲傷陰霾 有序邁向復常 | 社論
　　大埔宏福苑一場無情大火，傷亡嚴重，震撼全港。面對如此慘劇，有市民倍感哀痛，實乃人之常情。政府已迅速回應，強調將加強心理支援，為有需要的市民提供輔導。我們呼籲受困擾的市民，應主動尋求協助，讓自己逐步走出陰霾，重拾生活正軌。 　　從個人出發，努力讓生活復常，絕非對死難者的不敬。恰恰相反，大家即使悲傷，已竭盡所能，為災民提供情感與物質上的支援，同時自己不應長期沉浸在悲傷情緒中，以免影響個人精神
2025-12-10 02:00 HKT
