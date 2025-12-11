黃麗君 - 為宏福苑居民重置永久居所啟動討論 | 中環High Tea

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　一場災難性的大火，令大埔宏福苑逾1900戶居民痛失家人，痛失家園。善後的工作多不勝數，眼前有逝者的身後事安排，有生者如何重拾生活日常秩序，如何重建家園的考量。災後要行的每一步，難免都會觸動災民的痛處，負責善後工作的每一個人，都必須要格外細心，不要造成二次創傷。

　　香港人的善心，盡見於今次災後的籌款力量。政府宣布，由民政局作為信託人的「大埔宏福苑援助基金」已經收到約34億元，當中3億元是政府投入的啟動資金。達30多億元的善款不是小數目，如何善用這筆善款屬重要的議題，也是善後工作的一大重點。

　　到了今天，公眾討論仍然圍繞如何協助災民走出悲痛，重拾生活秩序。為災民安排臨時居所的工作，相信已經落實，對這千多戶喪失家園的家庭來說，同樣重要、甚至是更重要的問題是如何還住戶家園。

　　宏福苑是居者有其屋屋苑，不是公共屋邨，每一個單位是業主的資產。一把火，單位嚴重破損，居民是否還能夠重回舊居生活是一個大問題。好端端的一間屋、一棟樓，化為烏有，責任誰屬？居民會得到賠償嗎？哪個機構會作出賠償？賠償是永久安置、還屋苑各戶一個單位？還是甚麼呢？

　　昨天有報道稱，民建聯經諮詢受影響居民意願後，草擬了兩個永久安置的方案，其中一個方案是於與宏福苑有一街之隔的寵物公園和人造草足球場，為居民興建新居所；另一個方案是在鄰近富善邨的香港建造學院大埔訓練場用地建新家。民建聯主席陳克勤強調，無論政府最終提出哪個重建方案，最重要是要得到大部分災民的認同。

　　在此時此刻提出重建方案是否言之尚早？絕對不是。對失去家園的家庭來說，在所有的善後工作中，如何取回屬於自己的永久居所，是將來生活依靠的重點，甚至是重中之重的議題。單位被摧毁了，可能是每個家庭最重要的資產給剝奪了，他們如何可以繼續生活下去？這一份資產是他們生活不可缺少的支柱，盡快就此議題展開討論，是讓受影響的家庭可以略為安心，知道取回他們應得的永久安居之所，是一個善後的必然方向。

　　重建費用可以是數以十億元計，這些支出從何而來？維修保單的賠償是一個可能性，30多億元從籌款而得的援助基金是另一個可能性。今日政府要做的眾多工作中，必須包括啟動為居民重置永久居所的討論。

　　民建聯率先提出方案，以此作為基礎，政府務必盡快諮詢受影響居民和家庭的意願，這是讓他們身心靈能夠復常的一個重要因素。

黃麗君 - 投票率背後的選舉分析 | 中環High Tea
　　政府為下月7日舉行的立法會換屆選舉，推出了鋪天蓋地的選舉宣傳，開支預算約1.77億元，市民只要去到任何公眾地方，都會看到政府呼籲市民在選舉日投票的訊息。政府宣傳無處不在，相信屆時的投票率必定會達標，超越2021年立法會換屆選舉的約30%。 　　香港選舉的投票率在過去幾屆出現了如過山車般的起伏。2016年的立法會換屆選舉投票率是58.28%，2021年的則是30.22%。在這兩個選舉中間，
2025-11-27 02:00 HKT
中環High Tea