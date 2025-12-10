辛正兒 - 走出悲傷陰霾 有序邁向復常 | 社論

大埔宏福苑一場無情大火，傷亡嚴重，震撼全港。面對如此慘劇，有市民倍感哀痛，實乃人之常情。政府已迅速回應，強調將加強心理支援，為有需要的市民提供輔導。我們呼籲受困擾的市民，應主動尋求協助，讓自己逐步走出陰霾，重拾生活正軌。



從個人出發，努力讓生活復常，絕非對死難者的不敬。恰恰相反，大家即使悲傷，已竭盡所能，為災民提供情感與物質上的支援，同時自己不應長期沉浸在悲傷情緒中，以免影響個人精神狀態，否則可能削弱工作能力與社交生活。自我照顧好，繼續出力支持有需要的人，同樣是對社會負責任的表現。



推動個人生活復常，也不意味輕視這場大火所曝露的種種問題。政府已從多方面展開跟進工作：動員人力物力支援災民生活需要、執法機構依法拘捕涉案人士追究責任、行政長官亦將委任法官成立獨立調查委員會深入徹查事件肇因。在公眾高度關注下，相關工作必須得出清晰結論，既還死者公道，亦要將問題撥亂反正。然而，調查與改革需時，社會若長期停滯於悲傷與指責中，反會窒礙正常的發展步伐，不利於建設性的解決方案。



值得關注的是，在此次火災之前，香港經濟已面臨多重挑戰。若因處理災後工作而進一步拖慢經濟發展步伐，將對各行各業造成更大壓力。因此，社會逐步恢復正常運作，不僅是心理需要，也是經濟現實的要求。我們每個人都可以從自身做起，凝聚集體力量，推動社會、民生和經濟逐步重拾應有的動能。



時值年終，傳統上聖誕與新年佳節相繼來臨。今年受火災影響，節慶氣氛或許不如往年濃厚，社會情緒仍需時平復。然而，基於上述理由，我們應適度允許自己放鬆心情，也不必過度執着於質疑他人舉行合理的節慶活動。社會應尊重不同機構舉辦的節日安排，將其視為正常生活的一部分，而非不合時宜的舉動。惟有這樣，餐飲、零售、旅遊等行業才能避免陷入更深的困境。



這場大火提醒我們，社會安全網與危機應變機制必須持續完善。同時，它也讓我們反思，如何在重大災難後平衡哀悼與前行、批判與建設、記憶與復原。走出悲傷，不等於忘記教訓；推動復常，正是為了更有力地落實改革。讓我們懷着對逝者的尊重，以積極而穩健的步伐，共同建設一個更安全、更有韌性的香港。



辛正兒