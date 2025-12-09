陶傑 - 倫敦聖誕亮燈 | 油尖多士

倫敦市長簡世德在特拉法加廣場主持聖誕亮燈儀式，現場唱誦聖誕歌曲，簡世德在鏡頭前依然面露難色，顯得手足無措，似乎自己闖入了一個不應該參加的聚會，一心只想逃離。



簡世德是巴基斯坦裔，連任倫敦市長已有多年，曾經在特朗普第一次當選美國總統期間，在倫敦上空放飛特朗普巨嬰氣球，肆意嘲笑。特朗普最近在聯合國大會上，當眾批評倫敦的治安極差，簡世德是全世界最惡劣的市長，倫敦很快將邁向伊斯蘭教法統治。簡世德聞言，即對特朗普冠以「種族歧視」、「性別歧視」、「伊斯蘭恐懼症」三大常見罪名。



這三頂帽子毫無新意，老生常談，問題是特朗普所言是否有理，單看簡世德主持聖誕亮燈儀式的表現，若按照西方左派對「伊斯蘭恐懼症」的標準，簡世德是不是對基督教也有些「生理不適」？



事實上，聖誕節亮燈儀式已經式微，倫敦的主要購物街，也只是裝上一般的燈飾，並無大型裝飾如耶穌誕生馬槽或三博士朝拜之經典，與慶祝多元性取向之彩虹周，或伊斯蘭的齋戒月，並無分別，聖誕節已不再是英國最重要的節日。



西方社會的世俗化，聖誕節的商業化，使聖誕節的宗教意義早已大打折扣。英國信仰基督教的人口比例10年內急劇下降13%，由接近6成跌至不足一半，基督徒的平均年齡達51歲，其中3成超過65歲，25歲以下的基督徒只佔百分之三左右。與此同時，信仰伊斯蘭教和印度教的人口比例節節上升。



簡世德今年主持聖誕亮燈儀式，在政治表演上可算盡責，日後大可不必，因為倫敦的選民人口結構已經改變，他的政治地位比首相牢固得多。



前新聞工作者

多媒體社會評論人

陶傑