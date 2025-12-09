辛正兒 - 新一屆立法會要務 助力打擊非法圍標 | 社論

新一屆立法會選舉結束，90名議員肩負着市民的期望。除了要配合政府盡快推動大埔宏福苑大火災後的善後工作，議員還有一項更為深層次且逼切的任務：全力打擊困擾社會多年的樓宇維修工程圍標問題。



維修工程圍標已成為香港都市管理的頑疾。在政府大力推動樓宇安全及更新政策並投入巨額資助的背景下，樓宇維修不僅成為法定責任，更形成了一個龐大的市場。這本意良好的政策，卻變成被鑽制度漏洞的機會，吸引了不良商人甚至不法分子介入。他們通過精心策劃的圍標手段，操控投標過程，虛抬工程價格，榨取小業主血汗錢的同時，更蠶食政府公帑。這種行為不僅造成經濟損失，更直接威脅樓宇安全與居民生命財產，與大埔火災所曝露的安全隱患問題一脈相承。



圍標問題之所以難以根治，在於其涉及多方利益糾葛。業主立案法團與小業主之間因資訊不對稱與權力不對等而產生紛爭，部分地區人士、區議員乃至政黨為取得政績，主動介入其中，使得問題更加複雜化。這種情況要求立法會內的各黨派必須保持高度警覺與政治清醒，明確站在反圍標的立場，成為小業主的後盾，而非在利益網絡中助紂為虐。



因此，我們呼籲新一屆立法會應將打擊圍標列為優先議程。首先，各黨派應支持執法機構徹底調查圍標個案，不論涉及何人，都應一查到底，展現政府打擊不法行為的決心。其次，立法會必須積極配合政府進行法例修訂工作。現行法律對圍標行為的規範與懲處力度不足，極需完善招標程序透明度、強化對工程顧問及承建商的監管、加重圍標刑責，並建立更有效的投訴與調查機制。



此外，立法會應協助政府，推動建立跨部門協作平台，整合各相關部門的資源，形成打擊圍標的合力。同時，亦需加強公眾教育，提升業主對維修工程的認知與監察能力，從源頭減少圍標空間。



大埔火災的悲劇提醒我們，樓宇安全無小事。新一屆立法會議員在處理災後工作的同時，更應協助政府從制度層面手，根除導致安全隱患的深層問題。打擊維修工程圍標不僅是經濟與法律問題，更是關乎社會公義與市民安全的重大民生議題。



辛正兒