辛正兒 - 構建長期心理支援 推動社會共同癒合 | 社論

頭條社論
頭條社論
辛正兒
4小時前
　　大埔宏福苑大火，災情慘重，在社區中投下深長的心理陰影。傷者與市民的不安情緒，乃至潛在的創傷後遺症，警示我們必須以系統化的方式應對災後心理危機。精神健康諮委會主席林正財提出設立「心靈加油站」、配對哀傷輔導、擴充「心靈綠洲」計劃等，方向值得肯定，但從國際經驗與本地需求出發，更需要一個開放、持久且多元的心理支援體系，才能真正療癒社區傷痛。

　　國際上災後心理支援的第一原則，是「及時性」與「可近性」。針對大埔災民的定向服務固然重要，但火災帶來的焦慮、失眠或創傷反應，或擴散至目擊者、救援人員，乃至透過媒體感到不安的市民。參考世界生組織的「心理急救」原則，我們應設立社區心理支援站與24小時熱線，鼓勵不同群體有需要時，便可獲取即時情緒疏導與資訊。而服務應突破地理與身份限制，讓任何感到困擾的人都能輕易尋求幫助，將支援網絡從「災民」擴展至「全民」，實現早期介入，防止心理問題惡化。

　　其次，確保支援的「續航力」與「多元化」。心理復原是一條漫長之路，國際分層援助模式提醒我們，從初期的情緒安撫，到中期的團體輔導，乃至長期的專業治療，都需要持續資源投入。除了醫管局的「心靈綠洲」計劃，政府應鼓勵社福機構、專業團體與社區組織，按其專長提供特色服務。例如：針對兒童的藝術治療、針對長者的身心靈活動、針對喪親家庭的哀傷支持小組，或針對救援人員的同儕輔導。透過多元化策略，讓不同背景、不同創傷反應的民眾找到適合的療癒途徑，避免「一刀切」服務的盲點。日本在震後培訓學校心理師、新西蘭將心理支持融入職場的做法，正是持久與多元結合的範例。

　　最後，透過廣泛宣傳與社區參與，消除污名，讓隱性創傷顯現。許多受心理創傷之苦者因恐懼標籤而沉默。政府需發動大規模公眾教育，透過媒體、社交平台及社區網絡，傳遞「災後心理反應是正常的」、「尋求幫助是強者的表現」等訊息，並清晰介紹各類支援途徑。同時，借鑒國際上的「社區賦權」經驗，培訓在地義工、教師甚至社區領袖成為「心理健康守門人」，讓他們在日常生活場景中識別並轉介需要幫助的人。只有將心理支援「去神秘化」並融入社區紋理，才能打破求助障礙，讓隱性傷痛有機會癒合。

　　大埔火災是一次沉痛的警示，也是一個重塑社會心理韌性的契機。當局的行動不應止於災後應急，而需以長遠視野，構建一個開放、持久、多元且深入社區的精神健康支援生態系統。這不僅是對受災者的承諾，更是對整個社會復原力的投資。唯有當每一顆受創的心靈都能被看見、被接住，我們才能真正說：災難之後，我們學會了如何共同癒合。

辛正兒

辛正兒 - 大火血的教訓 立法地盤禁煙 | 社論
　　大埔宏福苑五級大火，死傷慘重。這場有可能由工人吸煙引發的慘劇，不僅曝露了建築工地安全管理上的致命漏洞，更為社會敲響警鐘——現行針對地盤吸煙的規管，遠遠不足以保障工人性命與公眾安全。血的教訓在前，政府必須立即修例，全面禁止建築地盤吸煙，並建立具阻嚇力的罰則體系，從根源上杜絕火患。 　　首先，執法部門必須全力追查宏福苑大火成因。若證實是工人違規吸煙所致，必須嚴肅追究責任，還死者與家屬一個公道
2025-12-05 02:00 HKT
頭條社論