辛正兒 - 大火血的教訓 立法地盤禁煙 | 社論

大埔宏福苑五級大火，死傷慘重。這場有可能由工人吸煙引發的慘劇，不僅曝露了建築工地安全管理上的致命漏洞，更為社會敲響警鐘——現行針對地盤吸煙的規管，遠遠不足以保障工人性命與公眾安全。血的教訓在前，政府必須立即修例，全面禁止建築地盤吸煙，並建立具阻嚇力的罰則體系，從根源上杜絕火患。



首先，執法部門必須全力追查宏福苑大火成因。若證實是工人違規吸煙所致，必須嚴肅追究責任，還死者與家屬一個公道。然而，在查明真相的同時，我們更應正視現行法例的缺陷。目前《建築地盤（安全）規例》僅授予消防處長「權力」，可針對使用易燃物料的地盤發出禁煙令。這種「按風險評估」逐個處理的模式，既耗費行政資源，亦存在巨大的監管盲區。各地盤情況各異，管理寬嚴不一，只要有一個地盤鬆懈，便可能埋下災難種子。工會理事長周思傑亦指出，即使設有吸煙區，工人仍可能違規，風險難以徹底消除。



我們支持業界與工會建議，政府應修訂法例，將所有建築工地納入法定禁煙範圍。修例方向必須明確：除非地盤具特殊情況，並事先獲消防處批准及落實嚴格消防措施，否則一律禁止在地盤內任何區域吸煙。更重要的是，罰則必須具阻嚇力，且問責對象不應僅限於吸煙工人。



建議參考公共場所禁煙罰則，對違規工人處以高額罰款，但同時必須引入關連問責機制：地盤主管、承建商以至發展商，若監管不力，均須承擔法定責任。正如業界透露，現時部分地盤雖有「家規」，但「大粒」承包商往往免受處罰，這種選擇性執法只會令禁煙令形同虛設。惟有讓管理層同樣面對重罰，才能逼使他們正視安全管理，嚴格執行禁煙政策。



立法只是第一步，長遠必須在建築業界推動文化變革。政府與業界應合作開展宣傳教育，塑造「地盤無煙」的新規範。可考慮為全面實施禁煙並通過審核的地盤或公司給予認證，在政府工程招標中予以加分。同時，加強培訓，鼓勵工人戒煙，並為無煙工人提供醫療支援、獎勵或更佳待遇，從正向引導行業轉型。



建築業是香港發展的基石，工人的生命安全絕對不容忽視。宏福苑大火以生命為代價，揭露了法例與執法的不足。政府必須把握時機，從嚴修例，全面禁煙，建立層層問責的防火體系，並推動業界文化更新。惟有如此，才能避免悲劇重演，真正保障工人安全，讓地盤邁向無煙的現代化世代。



辛正兒