辛正兒 - 美聯儲局若失獨立性 全球市場將驚濤駭浪 | 社論

辛正兒
5小時前
　　美國聯儲局主席鮑威爾的任期到明年5月結束，但美國總統特朗普逼不及待地要換人。昨天特朗普稱或在明年初宣布下屆聯儲局主席人選，而白宮國家經濟委員會主任哈西特被視為熱門人選。聯儲局主席更替本應是程序化的常規操作，但在特朗普主政下，卻演變成一場權力博弈。

　　據《華爾街日報》報道，特朗普提前提名下任聯儲局主席，意在削弱現任主席鮑威爾的權威和影響力。特朗普毫不掩飾他對鮑威爾的不滿，批評他「是一頭固執的牛」，多次威脅要解除其職務。特朗普頻頻出招的原因，源自於雙方在利率政策上的嚴重分歧。特朗普就任以來，對外加徵關稅明顯惡化了美國的通脹，他希望聯儲局降息，將基準利率從約4.5%大幅下調至1%，以降低政府借貸成本，刺激經濟和市場。但聯儲局需要平衡通膨與就業，「沒有按照政治邏輯，而是按照自己相對專業的邏輯來推進相關政策」。

　　市場觀察家普遍擔憂，聯儲局獨立性將被削弱，將對全球金融市場造成深遠影響。若出現「在任的聯儲局主席」與「候任聯儲局主席」對峙的狀態，這將弱化鮑威爾和他領導的聯儲局對市場的影響力。這種態勢可能導致聯儲局無法向市場釋放明確信號，加劇美國宏觀經濟政策的混亂。專家亦警告，若鮑威爾被解僱，「最初的反應將是金融市場劇烈波動，以及人們可以想像到的最大規模的美國資產拋售潮」。這種對聯儲局獨立性的威脅，或加速「去美元化」進程，動搖美國在全球金融體系中的霸權地位。

　　特朗普誓要炒鮑威爾魷魚的另一原因，或與私利有關。他就任以來，多次被指控涉嫌利用內幕消息使親信獲利的事件，加劇了外界對聯儲局可能政治化的擔憂。2025年4月，特朗普宣布暫緩徵收關稅前，曾公開呼籲公眾「現在是買入的好時機」，隨後股市應聲暴漲。特朗普甚至在公開場合透露金融業嘉賓因此獲得巨額收益。

　　特朗普選擇的下任聯儲局主席提名人選，或將引發環球市場驚濤駭浪。當全球投資人在清晨打開財經新聞，他們不再只關注利率數字本身，而是揣測這些數字背後有多少政治考量。華爾街的交易員已學會了一個新短語——「特朗普溢價」，用來衡量這位總統每一條推文可能帶來的市場波動。 

辛正兒

