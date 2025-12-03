陶傑 - 人口替換 | 油尖多士

馬斯克在社交媒體發文：「一個國家不是地理，而是人民。如果替換了一個國家的人口，那麼那個國家就不復存在」，明顯針對的是西方各國的移民政策。



如此淺顯之理，制定移民政策的上層精英卻置若罔聞。最近的例子是美國政府「關門」，民主黨提出的條件是，撥款2000億美元用於非法移民的醫療保健。大量吸納移民，當然是為了吸納選票，因為原有的人口投票意願已經十分低下，投票率往往不過半，政客需要吸納新的票源，擴大票源，招徠移民包括非法移民，是最簡便的手段。



引入移民，製造衝突的目標，可以轉移關注，釋放民怨的壓力。美國的貧富差距，因為金融和科技的壟斷，已經到了前所未有的地步，社會階級兩極分化，炒作種族和性別等身份議題，致使不同族群之間對立甚至仇恨，政客便能金蟬脫殼，不必解決現實問題，不僅民主黨如此，特朗普亦然。



同樣的還有英國政府，向酒店老闆輸送利益，簽約7年安置非法移民，涉款數百億英鎊的公帑，上下其手的空間不言而喻。英國首相更宣布，向清真寺提供1000萬英鎊，保護他們不受攻擊，而沒有提及其他宗教場所如猶太教堂和基督教堂，此所以去年一名新當選的穆斯林女議員，手按可蘭經宣誓就職，標誌了穆斯林將成為英國的主體之一，不再是「客體」，也勢將改寫英國政治和文化。



於此同時，倫敦西區一名37歲的母親，在家中遭遇不測，被她好心收留的流浪漢毆打致死。兇手的姓名起源於非洲，但英國傳媒均稱他是土生土長的英國人，這名母親最大的錯，在於將政策當真，身體力行，然而制定政策的上層精英，從來沒有向窮人和難民打開過自己的家門。



前新聞工作者

多媒體社會評論人

陶傑