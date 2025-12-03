Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陶傑 - 人口替換 | 油尖多士

油尖多士
油尖多士
陶傑
8小時前
閱讀更多
時評 專欄
內容

　　馬斯克在社交媒體發文：「一個國家不是地理，而是人民。如果替換了一個國家的人口，那麼那個國家就不復存在」，明顯針對的是西方各國的移民政策。

　　如此淺顯之理，制定移民政策的上層精英卻置若罔聞。最近的例子是美國政府「關門」，民主黨提出的條件是，撥款2000億美元用於非法移民的醫療保健。大量吸納移民，當然是為了吸納選票，因為原有的人口投票意願已經十分低下，投票率往往不過半，政客需要吸納新的票源，擴大票源，招徠移民包括非法移民，是最簡便的手段。

　　引入移民，製造衝突的目標，可以轉移關注，釋放民怨的壓力。美國的貧富差距，因為金融和科技的壟斷，已經到了前所未有的地步，社會階級兩極分化，炒作種族和性別等身份議題，致使不同族群之間對立甚至仇恨，政客便能金蟬脫殼，不必解決現實問題，不僅民主黨如此，特朗普亦然。

　　同樣的還有英國政府，向酒店老闆輸送利益，簽約7年安置非法移民，涉款數百億英鎊的公帑，上下其手的空間不言而喻。英國首相更宣布，向清真寺提供1000萬英鎊，保護他們不受攻擊，而沒有提及其他宗教場所如猶太教堂和基督教堂，此所以去年一名新當選的穆斯林女議員，手按可蘭經宣誓就職，標誌了穆斯林將成為英國的主體之一，不再是「客體」，也勢將改寫英國政治和文化。

　　於此同時，倫敦西區一名37歲的母親，在家中遭遇不測，被她好心收留的流浪漢毆打致死。兇手的姓名起源於非洲，但英國傳媒均稱他是土生土長的英國人，這名母親最大的錯，在於將政策當真，身體力行，然而制定政策的上層精英，從來沒有向窮人和難民打開過自己的家門。

前新聞工作者
多媒體社會評論人
陶傑

最Hit
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
飲食
14小時前
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
影視圈
18小時前
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
大埔宏福苑五級火︱宏昌閣婆婆與外傭同遇難 女兒哀訴驟失至親經歷籲生者振作
突發
7小時前
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜累計156死 宏志閣居民今晨9時起陸續回家執拾
突發
1小時前
大埔宏福苑五級火丨前香港先生憶救火稱「興奮」 被轟消費災難 網民：影衰香港消防員
大埔宏福苑五級火丨前香港先生憶救火稱「興奮」 被轟消費災難 網民：影衰香港消防員
影視圈
14小時前
嫲嫲過身請假被拒HR冷血對話曝光 港女心碎控訴：原來可以咁冇人性！｜Juicy叮
嫲嫲過身請假被拒HR冷血對話曝光 港女心碎控訴：原來可以咁冇人性！｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
70年代殿堂級演員激罕合體 「TVB不老傳說」真身令人目瞪口張 曾因奉子成婚拖垮事業
70年代殿堂級演員激罕合體 「TVB不老傳說」真身令人目瞪口張 曾因奉子成婚拖垮事業
影視圈
17小時前
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
稻香旗下中菜館下午茶點心7折！燒賣蝦餃/腸粉/排骨飯 70+款選擇 只限1分店
稻香旗下中菜館下午茶點心7折！燒賣蝦餃/腸粉/排骨飯 70+款選擇 只限1分店
飲食
15小時前
更多文章
陶傑 - 美國人嗜甜如命 | 油尖多士
　　今年夏天，美國總統特朗普曾宣稱已說服可口可樂在美國改用蔗糖，取代現有的玉米糖漿，被視為他關心民生的一項政策，但可口可樂公司至今並未正式證實。 　　特朗普到底是出於善心，關心美國人的健康問題，還是純粹出於他對自己年輕時的美好回憶，以喚起選民對「讓美國再次偉大」這句口號的想像，但是美國人的肥胖和相關疾病，已成為社會現象。美國人的肥胖率高達40%，其中68%更達到癡肥的程度。 　　在美國
2025-12-02 02:00 HKT
油尖多士