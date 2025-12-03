Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正兒 - 凝聚社會意志 大改革防火災 | 社論

辛正兒
8小時前
　　大埔宏福苑一場無情大火，奪走逾150條生命，另有30人至今失聯，實為香港近年最慘烈的災難之一。警方與廉署迅速行動，拘捕14名與維修工程相關人士，涉嫌使用不達標阻燃圍網並造假通過測試，事件震驚全城。這場悲劇非單一意外，而是業界多年積弊的一次爆發，揭示部分人為謀暴利而罔顧人命，而前線工人的防火意識薄弱，更使風險大增。社會此刻須凝聚共識，支持政府徹查真相、嚴懲違法者，並推動根本性的防火安全改革。

　　這場大火直指建造業的深層問題。涉案者疑行賄受賄、圍標、採用劣質物料，並系統性造假以規避監管，這些劣行，是蓄意危害公眾安全的刑事犯罪。同時，前線棚架工人被揭發在工地吸煙及亂丟煙頭，反映職安文化嚴重缺失。這些因素交織，形成一場本可避免的災難。社會各界必須清醒認識：真正肇因是業界內部的違法行為與安全意識薄弱，任何試圖轉移焦點，皆是對逝者的不敬與對公義的背離。

　　其次，公眾應全力支持政府部門依法徹查，廉署的介入尤為關鍵，須深挖背後的貪污網絡，阻斷「造假文化」的源頭。司法機關應以最嚴肅態度處理此案，確保違法者承受應有刑責，向業界發出明確警示：以人命為代價的牟利行為絕不容忍。同時，監管機構必須反思現行審查機制的漏洞，強化全方位的突擊檢查，推行獨立測試，惟有強力而多變的規管，才能對付狡猾的犯罪分子。

　　最後，社會需集中精力推動防火大改革。政府應借此契機，全面檢視建造業的防火安全規例，提升阻燃物料標準，並加強對施工過程的監督。業界協會須強化職業培訓與道德教育，建立曾犯案底的黑名單制度，讓公眾警惕。

　　這場大火帶來轉折點。我們不能讓悲劇僅止於悲痛，而須將其轉化為制度進步的動力，惟有如此，方能告慰逝者，守護未來。各界應摒棄雜音，凝聚共同意志，支持政府推行防火大改革，確保悲劇不再重演。

