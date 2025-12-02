Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陶傑 - 美國人嗜甜如命 | 油尖多士

油尖多士
油尖多士
陶傑
2小時前
閱讀更多
時評 專欄
內容

　　今年夏天，美國總統特朗普曾宣稱已說服可口可樂在美國改用蔗糖，取代現有的玉米糖漿，被視為他關心民生的一項政策，但可口可樂公司至今並未正式證實。

　　特朗普到底是出於善心，關心美國人的健康問題，還是純粹出於他對自己年輕時的美好回憶，以喚起選民對「讓美國再次偉大」這句口號的想像，但是美國人的肥胖和相關疾病，已成為社會現象。美國人的肥胖率高達40%，其中68%更達到癡肥的程度。

　　在美國，肥胖（Fat）一詞已經是禁忌，只能用Big Bone（骨架很大）來取代，因為肥胖在宗教含義之中，被視為懶惰貪婪的象徵，今日則隱含貧窮低下之意，說人肥胖，即構成階級歧視。但是無論是美國立國之初，還是科技主導的21世紀，窮人一直都存在，直至九十年代，美國人並沒有明顯的肥胖趨勢。荷里活老電影之中，不計男女明星，其他配角或龍套之中，幾乎看不到一個胖子。

　　但是近數十年來，美國人的飲食習慣已出現巨大轉變，不但快餐普及，而且糖分不斷攀升，美式早餐最常見的即食麥片，其實是玉米片，而且還添加了各種甜味；美國警匪片常見的冬甩，更加是糖分炸彈，美國人的口味已經被改造成了嗜甜如命，都是因為玉米製糖的極其廉價，成為超級食品公司的必選，可口可樂的玉米糖漿即為一例。

　　正如美國農民的命運為超級糧商主宰，普通消費者也逃不出例如嘉吉之類的食品巨頭的掌控，隨着這些壟斷資本勢力的不斷擴大，美國多年來出現過許多飲食風潮，例如各種超級健康食物如麥片和牛油果，而關於膽固醇和脂肪的爭議至今不休，令人不得不懷疑，美國人的飲食，早已淪為資本的遊戲。

前新聞工作者
多媒體社會評論人
陶傑

最Hit
大埔宏福苑五級火丨孖妹不幸於大火中離世 時裝設計師胞兄：非常沉重的打擊
大埔宏福苑五級火丨孖妹不幸於大火中離世 時裝設計師胞兄：非常沉重的打擊
影視圈
7小時前
大埔宏福苑五級火｜趙學而受大火及病痛雙重打擊 身心俱疲極心痛：一個都算睇住佢長大嘅妹離世
大埔宏福苑五級火｜趙學而受大火及病痛雙重打擊 身心俱疲極心痛：一個都算睇住佢長大嘅妹離世
影視圈
9小時前
宏福苑五級火︱16歲女與嫲嫲叔叔同失聯 兄長證實全罹難 男友攜畢業公仔道別：晚安凱琪
宏福苑五級火︱16歲女與嫲嫲叔叔同失聯 兄長證實全罹難 男友攜畢業公仔道別：晚安凱琪
社會
12小時前
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至151人死 政府：5的士車隊提供義載往來大埔各區
突發
4小時前
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
飲食
15小時前
大埔宏福苑五級火｜生還者淚訴與多年鄰居從此「失聯」：有啲嘢唔係買返就得 網民安慰：佢哋會知道
大埔宏福苑五級火｜生還者淚訴與多年鄰居從此「失聯」：有啲嘢唔係買返就得 網民安慰：佢哋會知道
生活百科
12小時前
大埔宏福苑五級火｜失蹤孖妹證實罹難 家人心痛：笑容將永遠活在家人心中
突發
7小時前
00:26
大埔宏福苑五級火｜宏建閣CCTV片曝光！網傳住戶狂敲火警鐘唔響 網民：想自救都唔得
突發
4小時前
大埔宏福苑五級火｜總警司曾淑賢簡報會感觸哽咽 悲傷未能辨認出所有失蹤者
02:07
大埔宏福苑五級火｜總警司曾淑賢簡報會感觸哽咽 悲傷未能辨認出所有失蹤者
突發
9小時前
宏福苑五級火︱廉署還原造假時間線 為避抽查購少量阻燃棚網包樁腳 魚目混珠通過測試
02:56
宏福苑五級火︱廉署還原造假時間線 為避抽查購少量阻燃棚網包樁腳 魚目混珠通過測試
社會
10小時前
更多文章
陶傑 - 「政府效率部」落幕 | 油尖多士
　　特朗普就任之初成立的「政府效率部」正式宣布解散。雖然原本就是一個合約制的臨時部門，但正如預期，雷聲大雨點小，實際產生的影響幾乎為零，白忙一場。 　　主管「政府效率部」的馬斯克滿懷雄心壯志，一欲大刀闊斧，精簡架構，裁撤冗員，提高行政效率。「新政」推行不久，烏龍事件不斷，一些被裁的關鍵人員很快收到復聘通知，尤其負責核武器的人手被裁，正常運作中斷，曝露安全故障之威脅。 　　馬斯克是科技天
2025-11-28 02:00 HKT
油尖多士