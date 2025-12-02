陶傑 - 美國人嗜甜如命 | 油尖多士

今年夏天，美國總統特朗普曾宣稱已說服可口可樂在美國改用蔗糖，取代現有的玉米糖漿，被視為他關心民生的一項政策，但可口可樂公司至今並未正式證實。



特朗普到底是出於善心，關心美國人的健康問題，還是純粹出於他對自己年輕時的美好回憶，以喚起選民對「讓美國再次偉大」這句口號的想像，但是美國人的肥胖和相關疾病，已成為社會現象。美國人的肥胖率高達40%，其中68%更達到癡肥的程度。



在美國，肥胖（Fat）一詞已經是禁忌，只能用Big Bone（骨架很大）來取代，因為肥胖在宗教含義之中，被視為懶惰貪婪的象徵，今日則隱含貧窮低下之意，說人肥胖，即構成階級歧視。但是無論是美國立國之初，還是科技主導的21世紀，窮人一直都存在，直至九十年代，美國人並沒有明顯的肥胖趨勢。荷里活老電影之中，不計男女明星，其他配角或龍套之中，幾乎看不到一個胖子。



但是近數十年來，美國人的飲食習慣已出現巨大轉變，不但快餐普及，而且糖分不斷攀升，美式早餐最常見的即食麥片，其實是玉米片，而且還添加了各種甜味；美國警匪片常見的冬甩，更加是糖分炸彈，美國人的口味已經被改造成了嗜甜如命，都是因為玉米製糖的極其廉價，成為超級食品公司的必選，可口可樂的玉米糖漿即為一例。



正如美國農民的命運為超級糧商主宰，普通消費者也逃不出例如嘉吉之類的食品巨頭的掌控，隨着這些壟斷資本勢力的不斷擴大，美國多年來出現過許多飲食風潮，例如各種超級健康食物如麥片和牛油果，而關於膽固醇和脂肪的爭議至今不休，令人不得不懷疑，美國人的飲食，早已淪為資本的遊戲。



前新聞工作者

多媒體社會評論人

陶傑