Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正兒 - 推動港深建跨境鐵路 創軌道上大灣區時代 | 社論

頭條社論
頭條社論
辛正兒
2小時前
閱讀更多
時評 專欄
內容

　　高鐵將香港與內地相連，粵港澳大灣區的「一小時生活圈」成為現實。特首李家超早前出席「國際鐵路安全理事會」時說，香港與深圳正合作開展兩個跨境鐵路項目，包括港深西部鐵路和北環線支線，將於10年內實現香港與深圳鐵路網絡的「無縫連接」。這一規劃將促進大灣區的連通性，亦有助內地成熟的鐵路技術「出海」。

　　廣深港高鐵香港段自2018年開通以來，累計運送跨境旅客達1.05億人次。這個數字背後，是高鐵「公交化」營運帶來的便利。目前，香港高鐵不僅直達廣州南、深圳北、福田等多個站，更覆蓋全國90餘個城市，包括北京、上海、武漢、成都等大城市。

　　2024年5月，廣佛南環城際、佛莞城際鐵路開通，與已建成的佛肇城際、莞惠城際鐵路實現「四線貫通」，形成橫貫粵港澳大灣區的城際鐵路。這一網絡從西向東連通肇慶、佛山、廣州、東莞、惠州5座城市，全程只需2小時15分鐘，實現了「隨到隨走」的便捷出行。香港更有需要以軌道進一步連接大灣區的鐵路網發展。

　　此外，內地高鐵經過15年發展，從技術的「跟跑者」成長為「領跑者」。截至2024年底，中國高鐵營業總里程達4.8萬公里，佔全球高鐵總里程7成以上。中國高鐵技術不僅規模龐大，且營運場景豐富，位居全球前列位置。

　　香港與內地加強合作建設跨境鐵路，引進內地先進技術、標準和管理經驗，有助兩地鐵路融合。這種合作模式具長遠意義，使香港鐵路系統與內地合一，減少對外國系統的依賴。而這種融合不僅更加先進，更加物有所值。

　　港深西部鐵路和北環線支線這2個跨境項目，可在基建科技上確立香港「內聯外通」的角色。港深西部鐵路項目將研究引入新營運商機制，探索「港鐵+深鐵」聯營模式，這將是兩地運營管理經驗的一次深度融合。香港作為國際金融中心及創科中心，在基建融資、建造技術、項目營運、綠色科技發展等方面均具競爭優勢。這些優勢使香港不僅能服務本地，更能貢獻國家，甚至協助內地鐵路技術和建造工程「出海」。

辛正兒

最Hit
大埔宏福苑五級火丨孖妹不幸於大火中離世 時裝設計師胞兄：非常沉重的打擊
大埔宏福苑五級火丨孖妹不幸於大火中離世 時裝設計師胞兄：非常沉重的打擊
影視圈
7小時前
大埔宏福苑五級火｜趙學而受大火及病痛雙重打擊 身心俱疲極心痛：一個都算睇住佢長大嘅妹離世
大埔宏福苑五級火｜趙學而受大火及病痛雙重打擊 身心俱疲極心痛：一個都算睇住佢長大嘅妹離世
影視圈
9小時前
宏福苑五級火︱16歲女與嫲嫲叔叔同失聯 兄長證實全罹難 男友攜畢業公仔道別：晚安凱琪
宏福苑五級火︱16歲女與嫲嫲叔叔同失聯 兄長證實全罹難 男友攜畢業公仔道別：晚安凱琪
社會
12小時前
大埔宏福苑五級火｜失蹤孖妹證實罹難 家人心痛：笑容將永遠活在家人心中
突發
7小時前
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
飲食
15小時前
02:07
大埔宏福苑五級火｜增至151人死亡 宏昌閣再發現8具遺體
突發
10小時前
大埔宏福苑五級火｜總警司曾淑賢簡報會感觸哽咽 悲傷未能辨認出所有失蹤者
02:07
大埔宏福苑五級火｜總警司曾淑賢簡報會感觸哽咽 悲傷未能辨認出所有失蹤者
突發
9小時前
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至151人死 政府：5的士車隊提供義載往來大埔各區
突發
4小時前
大埔宏福苑五級火｜生還者淚訴與多年鄰居從此「失聯」：有啲嘢唔係買返就得 網民安慰：佢哋會知道
大埔宏福苑五級火｜生還者淚訴與多年鄰居從此「失聯」：有啲嘢唔係買返就得 網民安慰：佢哋會知道
生活百科
12小時前
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
影視圈
2025-11-30 23:00 HKT
更多文章
辛正兒 - 災後支援 以人為本 | 社論
　　大埔宏福苑一場無情5級火，奪去逾百寶貴生命，摧毀多個家園，更在倖存者心中烙下難以磨滅的創傷。這場災難不僅曝露了城市安全的隱患，更考驗着社會對災後重建的承擔與智慧。面對逾千家庭一夕崩塌的生活，政府與社會各界必須超越短期救濟思維，以「人性化處理」為核心，建立系統性、持續性的支援體系，才能真正助災民走出陰霾。 　　心理重建是災後支援的關鍵。正如香港精神健康促進會主席陳仲謀所指，災難後約一成受害
2025-12-01 02:00 HKT
頭條社論