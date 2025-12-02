辛正兒 - 推動港深建跨境鐵路 創軌道上大灣區時代 | 社論

高鐵將香港與內地相連，粵港澳大灣區的「一小時生活圈」成為現實。特首李家超早前出席「國際鐵路安全理事會」時說，香港與深圳正合作開展兩個跨境鐵路項目，包括港深西部鐵路和北環線支線，將於10年內實現香港與深圳鐵路網絡的「無縫連接」。這一規劃將促進大灣區的連通性，亦有助內地成熟的鐵路技術「出海」。



廣深港高鐵香港段自2018年開通以來，累計運送跨境旅客達1.05億人次。這個數字背後，是高鐵「公交化」營運帶來的便利。目前，香港高鐵不僅直達廣州南、深圳北、福田等多個站，更覆蓋全國90餘個城市，包括北京、上海、武漢、成都等大城市。



2024年5月，廣佛南環城際、佛莞城際鐵路開通，與已建成的佛肇城際、莞惠城際鐵路實現「四線貫通」，形成橫貫粵港澳大灣區的城際鐵路。這一網絡從西向東連通肇慶、佛山、廣州、東莞、惠州5座城市，全程只需2小時15分鐘，實現了「隨到隨走」的便捷出行。香港更有需要以軌道進一步連接大灣區的鐵路網發展。



此外，內地高鐵經過15年發展，從技術的「跟跑者」成長為「領跑者」。截至2024年底，中國高鐵營業總里程達4.8萬公里，佔全球高鐵總里程7成以上。中國高鐵技術不僅規模龐大，且營運場景豐富，位居全球前列位置。



香港與內地加強合作建設跨境鐵路，引進內地先進技術、標準和管理經驗，有助兩地鐵路融合。這種合作模式具長遠意義，使香港鐵路系統與內地合一，減少對外國系統的依賴。而這種融合不僅更加先進，更加物有所值。



港深西部鐵路和北環線支線這2個跨境項目，可在基建科技上確立香港「內聯外通」的角色。港深西部鐵路項目將研究引入新營運商機制，探索「港鐵+深鐵」聯營模式，這將是兩地運營管理經驗的一次深度融合。香港作為國際金融中心及創科中心，在基建融資、建造技術、項目營運、綠色科技發展等方面均具競爭優勢。這些優勢使香港不僅能服務本地，更能貢獻國家，甚至協助內地鐵路技術和建造工程「出海」。



辛正兒