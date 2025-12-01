辛正兒 - 災後支援 以人為本 | 社論

大埔宏福苑一場無情5級火，奪去逾百寶貴生命，摧毀多個家園，更在倖存者心中烙下難以磨滅的創傷。這場災難不僅曝露了城市安全的隱患，更考驗着社會對災後重建的承擔與智慧。面對逾千家庭一夕崩塌的生活，政府與社會各界必須超越短期救濟思維，以「人性化處理」為核心，建立系統性、持續性的支援體系，才能真正助災民走出陰霾。



心理重建是災後支援的關鍵。正如香港精神健康促進會主席陳仲謀所指，災難後約一成受害者或患上創傷後壓力症，尤其是經歷親人離世、家園盡毀的災民，更易陷入自責、悲憤與絕望。政府應設跨部門小組，與專業心理機構合作，針對不同背景的家庭——如失去經濟支柱的單親家長、頓失依靠的長者、或需突然承擔照顧責任的子女——提供「量身訂造」的輔導方案。例如，對喪偶者須處理其孤獨感與生活重組；對失去子女的父母則需引導其面對創傷記憶。同時，必須正視心理復原的長期性，支援不應止於災後數月，而需延續一段時間，透過定期追蹤與社區陪伴，防止創傷惡化為抑鬱或更大危機。



其次，經濟與生活支援必須具彈性與前瞻性。許多災民正面臨雙重打擊：既要承受親人離世之痛，又需應付生計斷絕的現實。例如，原本依賴配偶收入的家庭主婦可能被逼重返職場，卻因技能脫節或身心狀態不穩而求職困難；部分家庭更可能背負火災前已存在的房屋按揭債務。政府應主動介入，協調銀行提供按揭還款寬限期，並聯同勞工部門開設就業培訓與職位配對計劃，協助災民逐步恢復經濟自主。此外，社福機構可設立「個案管理員」制度，由專人長期跟進每個家庭的需求，避免災民在繁瑣申請程序中孤立無援。



目前各界捐款雖多，但若由不同機構分散發放，不僅容易重複或遺漏，更可能增加災民申請負擔。政府應主導成立集中分配機制，並按家庭需求分級處理：例如優先為長者與兒童提供醫療與教育資源；對失去居所者則結合房屋署與社福機構，提供中長期住宿方案。此舉既能避免資源浪費，也能確保援助「到位」。



這場大火提醒我們，災難的影響遠不止於物質損失。社會必須摒棄「災後熱情易冷」的慣性，轉而建立制度化、常態化的支援機制。政府可參考國際經驗，制訂《重大災難心理與社會重建指南》，明確界定各階段責任主體與資源投放方式；同時鼓勵社區建立「鄰里支持網絡」，通過定期探訪與活動，重建災民的社會連結。



「災難之下，沒有人是孤島。」惟有以人為本、以長期關懷為綱，才能讓受創的心靈找到歸途，讓破碎的生活重見曙光。這不僅是政府的責任，更是整個社會共同的承諾。



辛正兒