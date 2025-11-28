陶傑 - 「政府效率部」落幕 | 油尖多士

特朗普就任之初成立的「政府效率部」正式宣布解散。雖然原本就是一個合約制的臨時部門，但正如預期，雷聲大雨點小，實際產生的影響幾乎為零，白忙一場。



主管「政府效率部」的馬斯克滿懷雄心壯志，一欲大刀闊斧，精簡架構，裁撤冗員，提高行政效率。「新政」推行不久，烏龍事件不斷，一些被裁的關鍵人員很快收到復聘通知，尤其負責核武器的人手被裁，正常運作中斷，曝露安全故障之威脅。



馬斯克是科技天才，政治上相當幼稚，用管理企業的思維和考核來管理政府部門，必然引發各種抵制，裁撤過程的各種烏龍，完全可能是公務員自編自導，給馬斯克難堪，不得不收回成命。果然，馬斯克上任不過百日便黯然離職，這個部門再也沒有人關注，等同名存實亡。



「政府效率部」之解散，象徵美國選民之期望正式落空，正因如此，人事管理局局長古柏早前還一度辯解，聲稱「將繼續保留其工作準則」，只是不再需要「一個集中率領的部門」，聞之令人失笑。



改變舊有制度，對抗官僚，本來就是難如登天的事，中國歷史上凡重大改革，必有代表性的人物集中領導，從管仲、商鞅、王安石、張居正之大權在握，甚至不得不親自出馬如雍正皇帝。



美國雖然歷史短，但發展至今，政府的官僚主義也已經是沉痾痼疾，特朗普不是不知道，所以才選了外來的馬斯克，但政府內部利益藩籬根深蒂固，改革又必須借重公務員，空降新人既無經驗，又無時間，特朗普只在任四年，明年又要應付國會選舉，有如四十多年前的英國喜劇「首相你想點」之諷刺，鐵打的衙門，流水的政客，一個「拖字訣」就能玩殘想改革的人。



前新聞工作者

多媒體社會評論人

陶傑