黃麗君 - 投票率背後的選舉分析 | 中環High Tea

政府為下月7日舉行的立法會換屆選舉，推出了鋪天蓋地的選舉宣傳，開支預算約1.77億元，市民只要去到任何公眾地方，都會看到政府呼籲市民在選舉日投票的訊息。政府宣傳無處不在，相信屆時的投票率必定會達標，超越2021年立法會換屆選舉的約30%。



香港選舉的投票率在過去幾屆出現了如過山車般的起伏。2016年的立法會換屆選舉投票率是58.28%，2021年的則是30.22%。在這兩個選舉中間，香港亦進行了一次區議會選舉，於2019年黑暴期間舉行，投票率高達71.23%。



幾次選舉的投票率落差相當大，原因當然與政治環境的改變有關。無論是超高的投票率或是超低的投票率，可能都是受到與社會情緒相關的因素影響，因此政府在分析投票率的高低時，毋須單看一個數字，事實上在整體投票率背後，實在有更有意義、更重要的環節去分析。



整體投票率背後有甚麼值得探討的環節？若要分析香港的選舉文化，要為選舉制度未來的發展找出一些可供參考的資訊，整體投票率背後的數據都有參考作用。舉例說，在下月選舉中投票的選民年齡分布如何？哪區、哪一類屋苑的投票情況如何？選民的居所在相當程度上會反映到家庭收入，政府透過分析便會知道哪類市民對投票特別踴躍或特別冷淡。



有了上述這些資訊，對政府日後做選民登記宣傳會有幫助，對政府未來鼓勵選民投票制訂宣傳策略的工作也可以更到位，所以這類選舉後的分析，與選舉前的大規模宣傳同樣重要。



今年的整體登記選民人數較2021年立法會換屆選舉時的登記選民數字減少了約33萬人，當中18-20歲的新增登記選民數字較前屆人數有相當大跌幅。年輕人對選舉的參與熱誠為何偏低？這是否會是政府未來推動選舉工作上一個要下工夫的環節？就此，政府是否也要作出更深入的分析？除了選民登記數字外，於選舉日有投票的18-20歲選民比率有幾多，是否也是另一個要分析的現象？



政府的選舉工作不會止於投票日，選舉過後有更重要的檢討工作做，做好賽後分析是為下次選舉作更好的準備。



黃麗君