辛正兒 - 撐殘疾運動員奮鬥 共鑄多元共融社會 | 社論

頭條社論
頭條社論
辛正兒
3小時前
　　香港代表團為參加全國殘疾人運動會暨特殊奧林匹克運動會（殘特奧會）舉行授旗儀式，行政長官李家超親自向代表團團長、文體旅局局長羅淑佩授旗，展現政府對殘疾運動員的高度重視。本屆賽事，香港派出歷來最龐大的代表團，超過280位運動員將參與多個項目，其中硬地滾球賽事由香港承辦，顯示本港在推動殘疾人體育發展上的努力與成就。

　　香港運動員近年屢創佳績，從奧運會的劍擊、游泳，到殘奧會的硬地滾球、游泳，健兒們在國際賽場上屢屢展現非凡實力。例如，在巴黎殘奧會奪得100米蛙泳銅牌的吳卓恩、多次在國際賽事中獲獎的硬地滾球選手梁育榮和張沅，他們的成就與健全運動員一樣，都是香港的驕傲。這些佳績不僅是運動員個人努力的成果，更是香港體育發展多元化的體現。健全與殘疾運動員同樣以堅毅意志挑戰極限，他們的表現打破了社會對「殘障即弱者」的印象，證明了體育精神的普世價值——無論身體條件如何，只要擁有夢想與堅持，都能發光發熱。

政府支持與資源投入

　　特區政府近年對殘疾人體育的支持力度不斷加強。從資源投入到政策制訂，均體現了推動共融社會的決心。例如，體育學院自今年4月起，首次為殘疾運動員設立「成年隊」資助組別，為他們提供更穩定的訓練環境與資源。這種支持不僅幫助運動員專注於競技表現，更吸引更多殘疾人士投身運動，實現自我價值。此外，香港承辦殘特奧會部分項目，不僅提升了本地賽事的專業水平，也促進了社會對殘疾人體育的關注與理解。

　　香港作為國際大都會，不僅需要在經濟與科技上追求卓越，更應在社會價值上展現包容與進步。支持運動員，無論是健全還是殘疾，是社會共同的責任。市民的鼓勵與認可，能為運動員注入動力，正如硬地滾球選手張沅所期待的那樣，「現場坐滿觀眾，打氣聲帶來鼓勵」。這種支持不僅限於賽場，更應體現在日常生活中：從消除對殘疾人士的偏見，到推動無障礙設施建設，再到鼓勵多元參與社會事務，每一步都是共建平等社會的基石。

　　傷殘奧運會的歷史與精神告訴我們，體育不僅是競技，更是對人性價值的頌揚。從1948年古特曼醫生為傷兵舉辦的斯托克．曼德維爾運動會，到今天全球矚目的殘疾人體育盛事，其核心始終是「突破極限、平等共融」。香港運動員的成就，正是這種精神的體現。讓我們攜手支持所有運動員，不論健全與否，共同建設一個更加公平、共融的社會，讓每一個夢想都有綻放的舞台。

辛正兒

