陶傑 - 美國「農場末日」 | 油尖多士

美國密西西比河一帶的農場最近陷入困境，破產數字高達三分之一，比兩年前翻了一倍，農民稱之為「農場末日」（Farmageddon），急需政府提供援助，已經等不及特朗普的法案。



美國的農田很早便實現大規模機械耕作，農民被視為農場主，手中良田何止萬畝，形象有如電視劇「黃石公園」中所刻畫霸氣的農場主，事實並非如此，因為種甚麼作物，原料來源，使用的肥料，收成標準，糧食價格，全部不由這些農場主決定，而是規模超級的美國糧商，即俗稱的ABC三家，再加上法國公司達孚（簡稱D），四大糧商在最高峰的時期控制全世界80%的糧食交易。



儘管從土地規模和產權而言，美國農民可號稱獨立的農場主，卻依然是底層的打工仔。因為特朗普的關稅戰，美國的大豆、稻米出口首當其衝受到影響，另一面機械進口的成本同時增加，而全球糧食價格卻下跌，三重打擊之下，自然苦不堪言。



英國名嘴克拉遜遭BBC解僱之後回歸田園，在牛津郡擁有1000公頃的田地，開始製作耕種節目。英國所有農夫，本來有來自歐盟的津貼，每年達35億鎊，但在脫歐之後，換由英國政府填補，左支右絀才挪出24億鎊，補貼大幅減少。克拉遜的節目製作之初，恰好遇上疫情，一年下來，幾乎分文不賺，完全是白忙一場。



克拉遜身家過億，當然可以承受風險，但普通農民如何？即使美國所謂的農場主，耕作高度機械化，也只能在破產邊緣掙扎，因為絕大部分的利潤都被大糧商瓜分，他們完全控制農業的上下游，又擅長金融遊戲，美國農民寄希望於特朗普，想要撼動此一資本結構，豈非難如登天。



前新聞工作者

多媒體社會評論人

陶傑