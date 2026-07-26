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貪靚變毀容｜武漢美女改善倒及牙慘變鞋抽面 無良醫生：我喜歡這面型︱有片

奇聞趣事
更新時間：07:30 2026-07-26 HKT
發佈時間：07:30 2026-07-26 HKT

愛美之心人皆有之，但即使近年醫學昌明、科技發展，仍難免有黑心者渾水摸魚。湖北武漢24歲女孩小雨原本僅有輕微的「地包天」（即下顎牙齒突出，香港俗稱倒及牙），原計劃按照手術方案將下顎骨後退2毫米，但因遇到無良醫生，術後下顎的位置反而前進13毫米，變成「鞋抽面」，使她傷心不已。

事主隨後在多個內地社交媒體平台發佈影片，控訴醫院有違職業操守，要求做出道歉賠償。

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原只想做箍牙

據內媒報道，小雨為職業模特，此前面部僅存在側面輕微骨性下顎前突，正面並無明顯異常。而前往武漢大學口腔醫院，初衷僅是咨詢補牙、種植牙或常規的矯齒（亦稱箍牙）方案。惟經接診醫生吳中興檢查，判定她需要介紹正顎手術，並直接安排轉診至相關專科。

 

小雨愛美心切，在勸誘之下繳付8萬元（人民幣‧下同）治療費。但手術後，下顎突出情況非但沒有被改善，反而出現橫向偏移的情況，造成上下顎不對稱即歪面問題。

醫生反讚「時髦」

事發後，小雨攜帶了檢查報告前去與醫生對質，但令人驚詫的是，該醫生對此竟引以為榮，回應稱「我喜歡這種面型，比之前更洋氣（時髦）」，更勸籲她接受新的面型，不要糾結。而對下顎的前移問題，醫生認為至多屬於手術誤差，且由於每個人的五官構造不同，復發幾率自然不一，一再暗示她做其他的整形手術。

手術方案。
手術方案。
術後檢查記錄。
術後檢查記錄。

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預計修復費超30萬

在發現手術結果與想法南轅北轍後，小雨馬上去多間醫院求助查詢，但每一個醫生都表示：「這不是方案的問題，是你的下顎骨被做反了。」，更指她的情況只需箍牙即可改善；即使選擇正顎，一般而言，透過順時針旋轉上下顎骨位置，便能改善突出情況；但該手術主刀醫生卻做成了反向旋轉，變成上顎後退、下顎前徙。

小雨感歎道：「我以為熬過痛苦是光明，做完手術才發現迎接的是毀滅。」小雨表示，術後不僅令面部美觀度受損，更影響鼻腔及咬合功能，後續再修復預計需要至少30萬元人民幣（約34.7萬港元），耗時至少4年。

經網絡發文後，小雨更發現近兩年來有超過10名同類受害者，但維權數月，對方仍未有實質回應。有網友認為，主刀醫生試圖以主管審美掩蓋技術失誤，藉此規避責任。

小雨術後狀態。
小雨術後狀態。
小雨術後狀態。
小雨術後狀態。

目前，武漢市衛健委正就誤診、過度醫療、術中操作失誤等多項問題介入調查。

據香港大學牙醫學院資料顯示，當人正常咬合時，上顎的牙齒一般位於下顎牙齒的稍前方，但若患有下顎前突症，將影響個人的咀嚼功能、面部觀感和自信心，亦會引起顎關節疼痛 (牙骹痛)。下顎前突症在香港和南中國十分普遍，治療則需要進行正顎手術，通過切開顎骨及使用金屬器材將上下顎進行固定，以恢復顎骨功能。
 

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