屋企全裸有罪？︱山東男遭鄰居偷拍「公審」 央視解構登熱搜

許多人在家中會解放天性，更有甚者至會選擇「全身赤裸」，但此舉稍有不慎就可能遭到鄰居投訴，引發鄰里糾紛。早前山東濟南一名男業主在自家客廳全身赤裸，被對面樓的女鄰居隔窗拍下照片，並發送至業主群組「公審」；男業主隨後報警處理，事件引發網絡討論。内地官媒央視近日對事件進行分析報道，明確指出女鄰居的偷拍及散播照片的行為構成違法，呼籲公衆在面對類似情況時，應透過合法、合情方式溝通。

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女鄰居上載裸照稱提醒「拉窗簾」

綜合內媒報道，涉事女業主於6月28日發現對面大廈男鄰居在家中未穿衣物走動，遂用手機拍下其赤裸照片並發至業主群組，配文要求對方「不要裸奔」、「拉上窗簾」及顧及未成年人，男業主隨即在群組批評女鄰居侵犯私隱，並報警追究。

鄰居認為在家人裸體違反公序良俗。微博@大河報

鄰居認為在家人裸體違反公序良俗。微博@大河報

事件流傳到網絡後，網民各有看法。部分認為女鄰居「手伸得太長」，住宅屬於個人自由空間，他人無權干涉，若認為不妥只需私下提醒，公開散播私人裸照已過火且涉及違法。但也有網民認為，即使在家中亦不應為所欲為，因附近很多鄰居包括老人、未成年兒童及學生都能看到，無遮無掩的行為已違背公序良俗。

網民對此意見不一。微博

網民對此意見不一。微博

網民對此意見不一。微博

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是否違法視乎主觀意圖

就事件中的法律問題，央視指出，住宅屬於私密空間，個人在家中不穿衣物屬於生活自由範疇，只要其主觀上沒有「故意向外暴露」的意圖或挑釁行為，即明知窗外可以看到但故意拉開窗簾展露性器官，否則在法律上並不構成「在公共場所故意裸露身體」。

但女鄰居偷拍及發送至公開群組已明確構成違法。依據內地《民法典》及《治安管理罰法》，攝他人於私密空間的照片屬於侵犯隱私權、將私密照片發至公開群組，更有損對方社會評價，涉嫌侵犯名譽權，女鄰居或面臨罰款、行政拘留及賠償精神損失；若照片被大量轉發造成嚴重後果，甚至可能被追究刑事責任。

有律師分析，女業主的初衷或許是善意提醒，但採取偷拍並公開發布至業主群的方式，已涉嫌侵犯他人隱私和人格尊嚴，方式明顯不當。