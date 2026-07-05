重慶網紅李要得打的7日去拉薩 獲1800萬點讚贏¥50萬文旅獎︱有片

重慶搞笑博主「李要得」為衝擊西藏文旅50萬元（人民幣，下同）宣傳大獎，穿著圍裙衝上街頭攔截的士，搭了7天2229公里直達拉薩，相關影片抖音點讚量超過1800萬。李要得稱，獎金到帳後，先給兩位的士司機一人一萬元，餘款將全部捐獻。

6月7日，西藏文旅宣布拍視頻宣傳西藏，點贊500萬以上、形成現像級熱點的，一次性獎勵50萬元。

李要得表示，起初邀請司機們開車進藏，大多聽完都因覺得瘋狂而拒絕，但有位司機被他打動，還喊上好友一起接單。影片中，他們的7天旅程有很多亮點：四川情歌廣場上，李要得拽著害羞的師傅們跳舞；天路十八彎邊，他們對著群山放聲飆歌，原本拘謹的師傅們越玩越瘋。

西藏自治區文化和旅游廳、西藏自治區財政廳昨發公告稱，相關影片點讚量達到500萬以上，並形成類似「淄博燒烤」等現象級熱點，一次性獎勵50萬元，將及時兌現獎勵資金。

司機石師傅對錢江新聞表示，自己駕齡長達20多年，此行全程由他和劉師傅2名司機輪換駕駛，每3小時輪換一次。李要得邊拍攝邊用手機剪輯素材，記錄沿途風光與旅途日常。出行全程，李要得承擔2名司機全部食宿開銷，加上車費、油費，總花費一萬餘元。

李要得稱，獎金到賬後，先給兩位司機一人一萬，並「代表所有網友把剩下的錢捐了」。