世界盃2026｜南昌煙酒小店撞名佛得角 突成打卡熱點

非洲小國球隊佛得角今屆世界盃將士用命，蔗渣價錢打出燒鵝味道，贏得全球球迷敬佩，也令「佛得角」三字在中國家傳戶曉。有網民發現，在江西南昌有一間小煙酒店，也是以「佛得角」為名，迅間在當地爆紅，成為許多年輕人的打卡熱點。



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《錢江晚報》報道，佛得角煙酒店位於南昌洪都北大道，老闆李發蓮受訪表示，小店已開了二十多年，「這個店是以前房東起的名字，我就直接盤下來了。老闆娘怎麼也沒想到，這個用了二十多年的店名，2026年的夏天竟然和世界盃撞上了。」

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自從佛得角一戰西班牙成名後，這間煙酒店也沾上光，「好多年輕人到這裡打卡，幾乎每天都有。他們到這裡打卡會買水，因為這天比較熱嘛」，李發蓮指，起初也不明白小店為何突然受歡迎，後來才知道是世界盃神奇球隊佛得角帶來的蝴蝶效應。

李發蓮並非足球迷，過去也不看足球賽，「但打卡的人多了，也跟著刷了幾眼佛得角的比賽」，印象最深刻的是四十歲的守門員禾先夏，「就是很利害的那種」。