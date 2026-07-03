上海孝順女花6萬裝座椅式爬樓機 遭鄰居抵制城管下令拆除

孝心難過鄰里關！上海浦東新區一名女子為照顧腿腳不便的母親，自費6萬元人民幣在舊式樓宇的公共樓梯安裝「座椅式爬樓機」，卻遭部分鄰居強烈反對，並被城管部門指為違法搭建，面臨被強制拆除的命運。

78歲腿疾母住六樓無電梯

綜合內地媒體報道，家住上海浦東新區鑫源物業小區老舊老公房六樓的巢女士，其78歲母親因車禍患上嚴重腿疾，上下樓梯極度困難，且該棟大樓本身並不具備加裝常規電梯的物理條件。為了解決母親出行的燃眉之急，巢女士年初在網上訂購了一款總價約6.8萬元的客製化「座椅式爬樓機」。

巢女士在動工前曾詢問居委會，並與物業管理公司一起向樓內12戶居民進行意願徵詢，當時獲得6票同意、4票反對、2票待定，巢女士以為已達標，便自費向廠家支付5萬元訂金開始安裝。

二度徵詢反對急升

不料物業中途叫停並啟動「二次徵詢」。當鄰居親眼看見沿着用於扶手螺旋攀爬的龐大金屬軌道實物後，態度紛紛生變，同意人數反而銳減至僅剩4票，高達8票反對。

住在2樓的居民反應最為激烈，憤怒表示：「說了無數遍我反對，大件傢俬根本抬不進去！」居委會工作人員現場測量後亦指出，當2樓居民推開家門時，對角到爬樓機軌道僅剩52厘米，極易被座椅卡住。此外，其他高齡鄰居也抱怨，安裝後樓梯扶手被機器軌道阻擋，導致他們落樓時無處可扶，安全堪憂。

不符消防標準兼無牌

屬地城管及消防平安辦隨後介入，指出該大樓樓梯寬度僅有1.2米，而爬樓機軌道最寬處佔用了53厘米，導致樓道最窄處僅剩67厘米，嚴重違反了消防通道的安全法規要求。同時，城管部門正式向巢女士發出限期拆除公告，指其在公共區域安裝機械設備未取得建設工程規劃許可，依法屬於違法搭建。

面對苦心加裝的設備面臨強拆，巢女士感到無奈與難以接受，認為如果一開始就不具備安裝條件，物業與居委應及早告知。目前，居委會表示理解其孝心，但亦呼籲上級職能部門能對老舊小區安裝「適老化」爬樓機等設施出台更清晰、統一的政策指導，避免基層陷入兩難。