義烏國際商貿城︱101呎攤檔使用權¥1700萬成交 隨後每年再交¥4.7萬

浙江義烏國際商貿城一間僅約101平方呎細鋪的使用權，近日經376輪競價，以1700萬元（人民幣，下同）天價落槌成交，折合每呎超18萬港元，引發網友圍觀。該鋪位轉讓方工作人員指，鋪位正好在扶梯口，人流量高，使用權為長期制，每年可自動續約。

據義烏產權交易所官方公示，該5674號鋪位麵積為9.42平方米（約101呎），經營類目僅限飾品，因地處商貿城一區二樓電梯口，又是一區和二區連通處、老市場和東擴市場交會口，人流極旺。6月12日，該鋪位開始自由競價，起始價為500萬，6月29日拍賣結束，以1700萬成交。

義烏國際商貿城一個101呎攤檔使用權，近日以¥1700萬成交。極目新聞

義烏國際商貿城一個101呎攤檔使用權，近日以¥1700萬成交。極目新聞

該鋪位轉讓方義烏商貿城第一分公司工作人員告訴「極目新聞」，鋪位地處黃金地段，因此非常搶手。一旦拍下鋪位使用權後，就可按年持續續約，每年僅另需支付固定租金46905元。老闆拍下使用權後可以出租，也可自由轉賣。

一位在義烏從事外貿生意的老闆介紹稱，他做中東生意比較多，以前小商品廠家主要依賴批發商分銷，這兩年直播電商發展迅速，許多廠家不僅自己做直播，也開始在義烏各商城裏盤鋪位，作為展示窗口。