高鐵乘客用插電風扇遭乘警勸止 網民：車內不熱為何要用？

內地一列高鐵列車上，有乘客使用插電座台式電風扇，遭乘警當場制止。鐵路部門客服其後確認，電風扇、吹筒、電飯煲等小型電器可以攜帶上車，但嚴禁在車廂內使用。

據封面新聞報道，事發於5月30日上午約7時，在深圳北至上海虹橋的G700次列車上。乘客何先生表示，列車剛發車不久，5號車廂一名男子從袋中取出座台電風扇，放在小桌板上並插上電源使用。

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何先生稱，該名乘客使用電風扇約數分鐘後，乘警巡經車廂時發現情況，隨即上前制止。「乘警態度很好，兩人交流很和諧，這名乘客立刻把電風扇收起來了。」何先生補充說，當時上午7時多的車廂內並不炎熱，這也是他首次在高鐵上目睹有人自帶插電風扇使用。

官方：手持小風扇可用

鐵路部門客服於6月5日回應事件時明確表示，旅客可以使用手持式小型電風扇，但插電式電風扇雖然可以攜帶上車，卻嚴禁在車上使用。客服建議：「如果乘客覺得車廂裏熱，可以向列車員反映，看能不能調低空調（冷氣）溫度。」

據鐵路部門相關規定，高鐵上允許攜帶的小型電器包括：電風筒、卷髮棒、電飯煲、電熱水壺、空氣炸鍋、插線板及轉換插頭等，但所有這些電器均不得在車上使用。

網民反應不一

事件在網絡上引發討論，有網民認為攜帶電風扇上車使用並無不妥，亦有人支持鐵路部門的規定，認為在公共交通工具上使用插電電器存在安全隱患，更有網友打趣留言說：「這不禁止，下次就要車上炒菜了。」鐵路部門重申，相關規定旨在確保列車供電系統穩定及乘客安全，呼籲旅客遵守。

