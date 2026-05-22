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山東超市開幕民眾自製放題 貨架頻現吃剩雞骨飲料空樽

奇聞趣事
更新時間：09:46 2026-05-22 HKT
發佈時間：09:46 2026-05-22 HKT

山東有山姆超市開幕時，發現貨架上出現許多被人喝光的飲料空樽、吃剩的熟食或骨頭，相信有民眾擅自拆開食品，當場享用完便放回貨架，網民指情況就像在吃自助餐一樣。

濟南、青島店同見亂象

山東濟南與青島近日各有山姆超市開幕，吸引大量民眾排隊湧入，現場出現人潮混亂場面，多名網友發帖分享人潮亂象。

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由於消費者太多，當中不少人覺得要把會員費賺回來，瘋狂試吃，令超市方面需要停試吃服務。

民眾於是啟動自助模式，直接將貨架上的熟食、飲品等打開，在現場享用，然後把包裝放回原處或其他貨架上。

有目擊者指，賣場內隨處可見吃了一半的烤雞、吃剩骨頭的牛肋排、直接開來喝光的飲料，還有人購物車內的商品被偷拿、偷吃。

其中一名發帖者指，5月15日開業當天，看到售賣礦泉水的貨架上有一盒吃剩的雞骨頭和使用過的紙巾手套，質疑「沒到結賬區可以這樣吃？」她又指，之後工作人員表示，因為人太多，管理不過來，確實存在被民眾擅自「偷吃」的現象。

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另一網民分享拍於青島山姆的影片，顯示擺放「高湯鮑汁鮑魚乾貝糉」的貨架上，出現了本該擺放在冷藏飲料區的一提8瓶的飲料，其中一瓶已被取走，另一瓶已經空瓶。

5月21日，濟南山姆超市客服告訴媒體，已注意到這一情況，「最近出現了不少，我們現在很重視。」該工作人員表示，目前正在調查中，後續會有相應的處理措施。

青島山姆超市客服也表示，已記錄相關情況，「需要聯絡相關部門進一步核實。」山姆會員商店官方客服回應稱，已記錄相關情況，將反饋給相關部門進行核實處理。

 

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