上海高校生睡覺被叫醒怒喊「殺殺殺」 教師道歉化危機獲讚

上海有高校發生學生因被叫醒，情緒失控，在課室咬牙切齒連喊「殺、殺、殺」，舉起滅火器亂砸學校，教師則全程冷靜應對，一句「為叫醒了你道歉」，避免了涉事學生將暴力升級，被網民讚教師危機處理得宜，成功為自己及其他學生避險。上海第二工業大學宣傳部工作人員回應事件指「已經在處理了」。

稱被落面子滅火器打砸設施

涉事學生大鬧課室的多條影片，在19日開始瘋傳，其中一條傍晚已獲11.5萬次轉發。



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綜合多條影片顯示，上海第二工業大學近日一個正上堂的課室，一名短髮男學生因遲到，坐到第二排，之後男教師把已入睡的學生叫醒，男生即時暴怒，衝出課室用滅火器打砸設施、課室門。

之後，男生重返課室，質問教師為何落了他面子，「你究竟要幹嗎？」，又表情凶恨用力慢慢吐出「殺、殺、殺」。

面對行徑異常的學生，教師始終不慍不火，以平靜態度解釋，沒有批評或責罵男生，也沒趕他出課室，只是要求男生不要睡覺上堂。

男生仍然毫無悔意，要求老師向自己道歉。該位老師也不含糊，立即說「老師錯了，給你道歉」，之後便表示這課堂上不下去要休息。

男生聽後，即又發難，指「最恨人做錯事，事後道歉」，又罵教師停止上堂，是引導其他同學將矛盾轉到自己身上，罵完之後便自行離開課室，留下面面相覷的同學。

網民紛紛力讚涉事教師有經驗及情緒穩定，成功解除一次課室的安全危機，「明顯精神狀態有問題」、「老師：今天我要教給大家的是幸福者退讓原則。」、「這孩子需要看下精神科」、「老師挺可憐的」、「底下的學生就看著，也不制止也不勸說」、「老師能繃住實屬不易」、「家長的責任，把孩子培養得愚蠢衝動」、「這聲怒吼好像野獸啊！」。