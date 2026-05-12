福州大銀幕常年掛同一女星 網傳是「富二代」真相令人捧腹大笑

福建福州市中心一塊戶外大型LED銀幕，因長年累月播放同一名女藝人的廣告，意外引發網民熱議，更令該女星捲入「豪門富二代」的傳聞。

網民：背後有大金主？

綜合《瀟湘晨報》等媒體12日報道，事件的主角為25歲女歌手林舒晴，她是內地著名女子組合SNH48 Team HII的成員。有福州網民近日發文指，市中心某百貨大樓的戶外大屏位置極其顯眼，商業價值極高，但近年卻「反常」地長期播放林舒晴的個人宣傳片。由於該廣告位租金昂貴，外界紛紛猜測林舒晴背景驚人，甚至懷疑她是低調的「富二代」，利用自家物業進行自我宣傳。

林舒晴親自解謎

面對突如其來的「富家女」標籤，林舒晴本人今日正面回應，親自揭開廣告背後的「骨感現實」。她澄清指，該塊屏幕確實由自家企業經營，但事情並非網傳般充滿「豪門色彩」。她直言，近年因家裏生意環境欠佳，該大屏一直未能成功租出，長期處於空置及虧本狀態。

林舒晴表示，為了不讓昂貴的廣告位白白浪費，家人決定將屏幕轉為播放她的照片與宣傳片，以此「填補空白」，本質上屬於一種「廢物利用」。她同時強調，屏幕雖然由自家經營，但所屬的百貨大樓並非自家產業。

回應坦白獲激讚

這番不賣慘、不掩飾的坦白回應，迅速令傳聞平息。不少網民表示真相令人「哭笑不得」，亦有人讚賞其處事清醒，直言這種「肥水不流外人田」的做法既實在又環保，更形容這是「娛樂圈中最具反差萌的自我營銷」。

出生於2000年的林舒晴，身為福州在地偶像，今次意外透過「家裏生意不好」而登上熱搜，反倒讓公眾對這位率真的女偶像留下深刻印象。