開封王婆說媒︱江蘇男做公務員擁賓利等豪車？ 「單身筍盤」遭踢爆講大話

奇聞趣事
更新時間：18:15 2026-02-22 HKT
發佈時間：18:15 2026-02-22 HKT

「開封王婆」說媒活動曾於內地爆紅，日前其移師到江蘇連雲港，不過期間卻上演一場「炫富翻車」鬧劇。一名男子登台相親時，高調自稱坐擁多輛豪車及房產，引發網絡熱議。內地「新黃河」報道，惟其言論隨即遭其任職的政府單位「打臉」踢爆，指其說法與事實嚴重不符，已對其進行批評教育。

事緣在農曆大年初四，「開封王婆」在連雲港園博園舉行說媒活動。網上影片顯示，一名男子在台上自我介紹時，聲稱在機關單位上班，家中擁有賓利、保時捷等名車，「房子很多」。

相關新聞：《非誠勿擾》貼地版︱渣男扮單身登「王婆說媒」示愛 留日妻嬲爆回國離婚

事件發酵後，連雲港市機關事務管理局迅速回應，證實該男子為其下屬單位的「聘用人員」，並非公務員。其個人資料亦與自述有多處不符，當中包括男子實為實為40歲，而非36歲；其名下並無豪車，僅有兩輛二手車；其僅有兩套與他人共有的小單位。

該局強調，已對該員工進行「嚴肅批評教育」。

相關新聞：開封「王婆」奪得全國媒婆大賽一等獎 獎金¥100萬元

活動主辦方則表示，事前已要求參加者簽署誠信協議，但無權核實其資產。事發時「王婆」曾嘗試制止其炫富行為，但無法強行將他趕下台。主辦方已表明，該男子將不會再有機會登上舞台。這場鬧劇引發了網民對此類相親活動真實性的熱議。

