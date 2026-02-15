Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

情深說話未曾講︱鄭州青年變賣前度銀鐲子 驚揭黃金多過銀身價近$4萬

奇聞趣事
更新時間：18:40 2026-02-15 HKT
發佈時間：18:40 2026-02-15 HKT

河南鄭州發生賣銀鐲子變黃金奇事。有青年變賣前度女友贈送的銀鐲子時，方發現「銀包金」，鐲子含金30克，較白銀的10克重三倍，現價相差逾65倍。

店家剪開驗貨揭「銀包金」

內媒大象新聞報道，河南鄭州一間首飾回收店的負責人透露，11日有一名年輕男子，前來放售一隻銀鐲子。

店方依照慣例，將銀鐲子剪開檢查，以防有人魚目混珠，把鐵、銅充作純銀變賣。

鄭州有失戀青年變賣前度信物，才發現銀鐲子藏有的黃金，較表面的純銀更多。大象新聞
鄭州有失戀青年變賣前度信物，才發現銀鐲子藏有的黃金，較表面的純銀更多。大象新聞

負責人指，首飾師傅把年輕人的銀鐲子剪開後，發現純銀之下是金色金屬，當時也以為是有不法分子以「銀包銅」來行騙，不料，仔細檢查後，發現銀鐲子內的竟然是黃金。

店方表示，該隻銀鐲子總重40克，黃金便佔了30克，表面的純銀只有10克重。

按發稿時香港每克黃金$1,267，以及每克銀$19.4計，30克的黃金便價值3.8萬多元，與等重的純銀相差了65倍價錢。

店方指，年輕人得知已被剪毀的前度贈送的定情信物，竟然是價值近4萬元港幣的「銀包金」，起先顯得難以置信，隨後又變得極之落寞和傷感。據對方透露，與前度因為難抵「Long D（異地戀」考驗而無奈分手。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
2026-02-14 15:10 HKT
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
20小時前
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
飲食
7小時前
除夕天氣︱過年着短袖？明日最高26度、新界多區見3字頭 或成四分三世紀以來最暖大除夕
00:57
天氣︱過年着短袖？26.9℃平年廿八最高紀錄 明日新界多區見3字頭 或成四分三世紀以來最暖大除夕
社會
1小時前
趙希洛情人節宣布結婚  上載巴黎婚照老公首度入鏡  性感人妻爸爸傳經營石油生意
01:15
趙希洛情人節宣布結婚  上載巴黎婚照老公首度入鏡  性感人妻爸爸傳經營石油生意
影視圈
8小時前
fb車cam L（香港群組）影片截圖
00:50
維園年宵內地男疑「打荷包」斷正 被逮獲對質爆金句：說普通話
突發
6小時前
00:47
大阪道頓堀斬人案︱釀3死傷20歲疑兇被拘 中國駐大阪總領館：近期避免前往日本
即時國際
7小時前
大埔新娘潭路單車失控自炒　49歲男子傷重死亡
大埔新娘潭路單車失控自炒　49歲男子傷重死亡
突發
2小時前
趙希洛結婚丨母為前藝人梁小玲 趙希洛曾奪最佳女配角被封「御用癲婆」 離巢豪言不怕失TVB大靠山
趙希洛結婚丨母為前藝人梁小玲 趙希洛曾奪最佳女配角被封「御用癲婆」 離巢豪言不怕失TVB大靠山
影視圈
5小時前
趙希洛結婚｜才俊老公身份極神秘  趙希洛曾言「離婚先會公開」  收埋另一半窩心原因曝光
01:15
趙希洛結婚｜才俊老公身份極神秘  趙希洛曾言「離婚先會公開」  收埋另一半窩心原因曝光
影視圈
6小時前