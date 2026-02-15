情深說話未曾講︱鄭州青年變賣前度銀鐲子 驚揭黃金多過銀身價近$4萬

河南鄭州發生賣銀鐲子變黃金奇事。有青年變賣前度女友贈送的銀鐲子時，方發現「銀包金」，鐲子含金30克，較白銀的10克重三倍，現價相差逾65倍。

店家剪開驗貨揭「銀包金」

內媒大象新聞報道，河南鄭州一間首飾回收店的負責人透露，11日有一名年輕男子，前來放售一隻銀鐲子。

店方依照慣例，將銀鐲子剪開檢查，以防有人魚目混珠，把鐵、銅充作純銀變賣。

鄭州有失戀青年變賣前度信物，才發現銀鐲子藏有的黃金，較表面的純銀更多。大象新聞

負責人指，首飾師傅把年輕人的銀鐲子剪開後，發現純銀之下是金色金屬，當時也以為是有不法分子以「銀包銅」來行騙，不料，仔細檢查後，發現銀鐲子內的竟然是黃金。

店方表示，該隻銀鐲子總重40克，黃金便佔了30克，表面的純銀只有10克重。

按發稿時香港每克黃金$1,267，以及每克銀$19.4計，30克的黃金便價值3.8萬多元，與等重的純銀相差了65倍價錢。

店方指，年輕人得知已被剪毀的前度贈送的定情信物，竟然是價值近4萬元港幣的「銀包金」，起先顯得難以置信，隨後又變得極之落寞和傷感。據對方透露，與前度因為難抵「Long D（異地戀」考驗而無奈分手。