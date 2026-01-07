南京麻雀亂入游泳館 受困1年變「幸福肥」
更新時間：09:30 2026-01-07 HKT
發佈時間：09:30 2026-01-07 HKT
發佈時間：09:30 2026-01-07 HKT
籠中鳥向被視為有生存無生活，但江蘇南京有一隻麻雀，飛入一座游泳館後無法脫身，被困已經一年，成為館內「吉祥物」，在職員與泳客投餵後，麻雀已經長得「似個波」，疑似不願離開重返自然。
據內媒＠揚子晚報報道，南京奧體中心游泳館出現一隻深受泳客喜愛的「店長鳥」。泳館工作人員表示，該隻麻雀去年2月被發現亂入了泳館內，找不到路離開。
由於麻雀至今仍對人有戒心，一年來，即使職員試圖引領牠離開仍然失敗，所以一直滯留泳館內「自由活動」，時而在休息區休息，時而在泳池上飛翔。
麻雀雖然不讓人靠近，但許多發現牠的泳客，也會準備食物投餵，令野生麻雀一年來不愁飲食，近日被網民拍到牠身型肥到像個波，變得圓嘟嘟更為可愛，成為關注話題。
報道訪問野生動物救助人員表示，處理此類滯留問題，首選方案是為小鳥提供自行離開的通道，不宜貿然採取干預措施。麻雀也可能發現在泳館內容易找到食物，而選擇駐留，並非受困。
