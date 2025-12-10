無人機崖洞發現乾屍 重慶男：內有膠樽毛毯和衣服｜有片
發佈時間：17:00 2025-12-10 HKT
近日，重慶一名男子玩無人機時，在一個山崖的洞中發現乾屍。
當事男子稱發現乾屍之後已第一時間報警，警方進行了堪察，也確定是一具乾屍。崖洞屬很早很早以前，裡面有膠樽、毛毯和人類的衣服。相關部門已在處理。
從網上流傳影片可見，一架無人機在崖洞上盤旋，有片段顯示一具乾屍被發現，亦有片段顯示該山崖有多個類似的崖洞。短片曝光後引發不少網民猜測，有網民懷疑會不會是「崖墓」。不過亦有網民指若是崖墓應該不會出現塑膠瓶等物品。孰真孰假，相信有待官方公布。
