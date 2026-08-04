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Pokémon︱台北「小羊卡牌社」老細疑「走佬」 網傳捲款7200萬離境

兩岸熱話
更新時間：19:25 2026-08-04 HKT
發佈時間：19:25 2026-08-04 HKT

近年全球掀起Pokémon（寶可夢）卡牌收藏熱潮，部分稀有款式的轉售價格更動輒高達百萬元。然而，台灣台北市萬華區一間於今年一月才開設實體店的知名卡牌店「小羊卡牌社」，近日卻驚傳無預警倒閉。店舖負責人疑捲款高達3億元新台幣（約合7200萬港元）潛逃，網上更流傳其攜帶行李箱現身機場的畫面，引發大批苦主恐慌。

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目前，受害玩家已自發組成自救會，群組人數突破四千五百人。台北警方自昨日（3日）起陸續接獲大批民眾報案，其中一名損失慘重的玩家表示，早前預購了五十多張寶可夢卡牌，先後匯款逾60萬元新台幣（約14.5萬港元），最終卻一張卡片也未能取得。

寶可夢（Pokémon）卡牌近年掀起全球炒風，身價暴漲。
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Pokémon寶可夢集換式卡牌在全球掀起收藏及投資熱潮。資料圖片
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有亞洲數字資產企業推出全球首隻寶可夢藏卡代幣化基金。
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不少限量版寶可夢卡有價有市。法新社
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有人付款逾14萬一無所獲

據了解，「小羊卡牌社」的業務主要包括日版寶可夢PTCG代購、代送美日專業機構進行卡牌鑑定，以及卡牌寄賣等服務。由於該店設有實體門市，加上在社交平台上經營有道，成功博取了許多玩家的信任，吸引他們投入巨額資金預購商品或將珍貴卡牌交予店方寄賣。

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然而，該店的Line官方帳號於周一（3日）突然消失，其Facebook及Instagram專頁亦遭全數刪除。大批未能取回卡牌及退款的玩家驚覺受騙，隨即成立自救會。台北市法務局其後派出消保官前往涉事店舖視察，惟發現店面已大門深鎖。當局初步懷疑，鄭姓負責人已於7月30日捲款潛逃出境。

苦主組社群自救

隨著事件持續發酵，網上更流出疑似負責人推著行李箱準備離境的照片，進一步激發受害玩家的強烈不滿。不少網民指出，店內仍存放著大量玩家寄賣、單張價值數十萬元新台幣的稀有卡片，以及大批未交付的預購貨品，強烈質疑涉事業者早有預謀，甚至策劃了長達半年的捲款潛逃計劃。目前全套圈套。目前警方已正式介入調查。

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