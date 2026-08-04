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新冠疫情︱台灣就診人次一周增75% 致3死62宗重症

兩岸熱話
更新時間：16:25 2026-08-04 HKT
發佈時間：16:25 2026-08-04 HKT

大陸新冠感染率近日明顯上升，台灣亦出現同樣情況，截至8月1日的一周，當地新冠就診人數的增幅為75%，就診者有逾1.89萬人次。這波新冠病情，至今已有5宗本土死亡病例。

疾管署警告處流行期

台灣衛生福利部疾病管制署8月4日公佈，7月26日至8月1日冠病門診和急診的就診計1萬8990人次，7月19日至7月25日為1萬0605人次，7月12日至7月18日則為4766人次。

相關新聞：新冠感染率續升破20% 南方省份患者顯著較北方多

重病及死亡病例方面，台灣從7月28日至8月3日新增62宗本土重症病例及三宗本土死亡病例，前一周（7月2日至7月27日）則新增42宗本土重症病例及兩宗本土死亡病例。

疾管署指出，台灣新冠疫情持續上升且處流行期，籲請民眾不可掉以輕心，做好自我防護措施，落實勤洗手；出入醫療照護機構、搭乘大眾運輸、至人潮擁擠室內場所時，自主戴口罩；出現發燒或有呼吸道症狀，建議儘量在家休息，避免不必要的外出，外出時記得佩戴口罩。

疾管署也籲請民眾，尚未接種疫苗要盡快接種。

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