柯文哲妻赴陸旅行 高鐵上急救病童

台灣在野民眾黨創黨主席柯文哲妻子陳佩琪，近日分享到大陸旅行的經歷，稱在杭州到北京的高鐵上為腹痛病童提供急救，很有成就感。大陸官媒稱，在民進黨當局翻炒赴陸旅遊失聯話題之際，陳佩琪的大陸遊為謊言添實錘。

笑稱「沒有被消失」

陳佩琪7月29日在臉書發文說，她和兒子到上海、杭州、北京旅遊一星期，「母子平安回家，沒被消失不見，也沒被抓去盤問，回來器官也都還在」。她稱在大城市之間搭高鐵移動很舒服，旅遊讓人增廣見聞，也讓人心情愉悅。

本身是兒科醫生的她回憶，在前往北京的高鐵時，聽到列車廣播說有人不舒服，需有醫療背景的人幫忙，於是翻出隨身攜帶的藥品和血氧機過去，結果對象恰好是她專長的兒科病人。當時小孩肚子痛到臉色發白，捲在椅子上呻吟，她處理完畢後小孩症狀有所緩解。

台灣陸委會此前稱，自2024年1月至今年7月22日，經通報台灣人赴大陸失聯、遭留置盤查及遭限制人身自由的，累計高達402人，認為有義務向台灣民眾警示風險。中國新聞網發文稱，在民進黨持續翻炒赴陸旅遊失聯話題之際，陳佩琪愉悅歸來的大陸行，無疑為這道謊言再添一記實錘。