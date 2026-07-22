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台22歲男大學生赴日當詐騙「跑腿」　呃老婦逾60萬4度被捕

兩岸熱話
更新時間：15:00 2026-07-22 HKT
發佈時間：15:00 2026-07-22 HKT

再有台灣人赴日充當詐騙集團「跑腿」被捕，嚴重損害華人形象！日本鹿兒島中央警察署周二（21日）宣布，再次逮捕一名無固定住所的22歲台灣男大學生。警方指控該名男大學生涉嫌與電話詐騙集團共謀，假冒日本警察身分，以「發出逮捕令」等藉口恐嚇兩名80多歲的日本高齡婦人，共騙走高達1,250萬日圓（約62.5萬港元）。令人咋舌的是，這已是該名台灣男大生因涉嫌詐騙及盜竊罪，第四度遭到日本警方逮捕。

誘騙老婦將巨款放庭院

日本警方調查指出，涉案的台灣男大生於今年2月上旬至下旬期間，與多名身分不明的詐騙集團同夥合作。他們分別致電居住於奈良縣大和郡山市及愛知縣三好市的兩名80多歲老婦。

集團成員在電話中自稱是警察，以極其嚴厲的語氣恐嚇受害人，訛稱「妳已被當局發布逮捕令」、「需要核查妳銀行帳戶內的資金安全」等，隨後指示她們將大量現金裝入膠袋內，放置於住家院子。該名男大生隨後充當「跑腿」前往指定地點，分別盜走750萬日圓及500萬日圓現鈔，合共詐取1,250萬日圓。

相關新聞：台灣詐騙犯在日被捕涉案1億日圓 供稱「想讓家人過奢華生活」

警意外揭「案中案」

警方透露，該名男大生因涉及其他宗類似的盜竊及企圖盜竊案，已於本月7日被起訴。警方是在深入偵辦其他詐騙網絡時，通過資金流向與閉路電視畫面，才揭發這宗「案中案」。

面對警方盤問，該名疑犯供認不諱，坦承曾到現場取錢，表示：「我肯定去過大和郡山市拿現金；至於三好市，我雖不記得了，但如果有去過，應該也是去拿錢。」目前，日本警方正進一步擴大調查，追查其背後是否涉及更多未曝光的案件及跨國詐騙集團。

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