立陶宛新總理：當年設「台灣代表處」或太大膽 盼修復對華關係重新互派大使

近年，立陶宛與中國因台灣問題，兩國關係轉差。而在7月14日上任的立陶宛新總理辛克維丘斯（Sinkevičius）則表示，當局在2021年允許台北當局以「台灣」名義，在當地開設代表處，可能是「過於大膽」，又說希望修復立陶宛與北京的關係。

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冀「不改變台灣代表處」 同時恢復對華關係

立陶宛議會周二審議新任總理辛克維丘斯（Virginijus Sinkevičius）提交的內閣名單及施政綱領。辛克維丘斯在會上提出，將尋求與北京關係正常化，並重新互派大使。他向議會表示，立陶宛在2021年容許台北當局以「台灣」名義在當地設立代表處，此舉「或許過於大膽」，並偏離了當時的整體外交環境。

辛克維丘斯指出，立陶宛與北京長期以來一直保持外交關係，他希望能恢復到過去的狀態。他透露立陶宛已對此準備了解決方案，並相信在「無需改變台灣代表處現狀」的前提下，依然可以恢復與北京的關係。不過，他並未透過具體方案。

立陶宛於2021年允許台北當局在當地設立「台灣代表處」，引起北京強烈不滿。北京隨後宣布將兩國關係降至代辦級，並曾要求在華經營的跨國企業切斷與立陶宛的商業合作。