屏東壯漢駕電單車搶手袋 78歲退休女教師反殺擊退匪徒︱有片

台灣有78歲女退休女教師，被駕駛電單車的壯漢搶手袋，女事主奮力反抗不放手，連搶匪也被扯落地，最終女事主更反殺對方，手袋當皮鞭揮打壯漢10下，打至對方求饒逃走。

要求賊人賠手袋

社交平台日前開始廣傳一段閉路電視影片，顯示於上月24日清晨約7時，在屏東縣潮州鎮一條小路。一名老婦在鄉間小路獨行，其背後出現一輛由中年男子駕駛的電單車。

當電單車駛近老婦旁時，司機突伸手企圖扯走老婦手袋，老婦即激烈反抗，即使坐倒地上仍堅持拉著手袋不放，甚至將搶匪扯落地上。

二人拉扯一段時間，老婦氣力不繼，一度被搶走手袋，不過司機返回車上準備離開時，老婦死拉對方衣服，最終搶匪放棄丟低手袋準備逃走，但老婦即拿著手袋當作皮鞭，不斷抽打對方逾十下，最後成功將搶匪來不及拾回跌落的拖鞋，駕車逃去。

老婦則肩膀跟手肘都受傷，她事後受訪，原來她是小學老師，已經退休20年，她更透露：「我的手袋爛了，我就邊打他邊罵『你真的很可惡！你要賠我啦！』他後來求饒說會賠我！」

當地警方在案發24小時內將44歲洪姓男疑犯拘捕。提醒民眾外出提高警覺，避免獨自行經人煙稀少處所；如遇不法侵害時，應以自身安全為優先。