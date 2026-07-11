強颱風巴威｜12日凌晨登陸浙閩沿海 台灣至少36人受傷逾15萬戶一度停電

颱風「巴威」下午2時位於距離浙江省溫州東南方向約300公里的海面上，中心氣壓為950百帕，最大風力13級（40.0米/秒）。預計「巴威」以每小時30~35公里的速度向西北方向快速移動，強度變化不大，逐漸向浙江省中南部沿海靠近，並將於今天半夜前後在浙江省蒼南至三門一帶登陸。台灣當局宣布除金門縣和台東縣的蘭嶼、綠島外，其餘皆停止上班上課。台灣災害應變中心統計至今天上午8時，全台36人受傷，以強風或路面濕滑導致騎車摔傷或民眾防颱整備時跌落、遭砸傷或割傷，無死亡或重大傷亡。至10日晚上全台共疏散撤離8972人，以花蓮縣4967人最多。

台氣象署今天（11日）上午最新風雨預測，未來24小時降雨量，山區以新竹縣、苗栗縣、台中市250至400毫米最多，平地以新北市、新竹縣、苗栗縣最顯著，約150至250毫米。

台電最新統計，截至中午12時，全台曾停電戶數達15萬3733戶，目前已復電11萬7237戶，復電率逾76%，尚有3萬6496戶未復電，集中在桃園、高雄等地；台電已動員超過1萬6000人次搶修，並調度14個工作班跨區北上支援。

相關新聞：颱風巴威︱內地今年首個暴雨紅色預警發布 浙江臨海車主集體開車上高架避險

「巴威」減弱至強颱風，或正面襲擊浙閩沿海。

降雨預測。

大風預測。

或正面襲擊浙閩沿海

中央氣象台7月11日6時繼續發布颱風橙色預警。颱風「巴威」今天（11日）凌晨由颱風級加強為強颱風級。預計，「巴威」將以每小時30～35公里的速度向西北方向快速移動，強度變化不大，並逐漸向浙閩沿海靠近，將於12日凌晨在浙江台州至福建福鼎一帶沿海登陸（強颱風級或颱風級，13～14級，38～45米/秒），登陸後向西北轉偏北方向移動，強度逐漸減弱。

相關新聞：颱風巴威｜杭州超市貨架遭清空 市民：「連一個雞蛋都買不到」

北京市氣象台預報，昨午至今晚將有強降雨過程，7區發布暴雨紅色預警。截至昨日中午，全市180間旅遊景區關閉，176間帳篷露營地、4311間鄉村民宿暫停營業，已轉移超5.7萬人。原定周末舉行的李榮浩「黑馬」世界巡回演唱會天津站演出延期，李榮浩發文致歉，強調安全第一。

台灣氣象署昨發出海上和陸上颱風警報，台北、新北、桃園等逾10個縣市停工停課，多班航班取消。台灣北部沿岸昨早風勢增強，宜蘭烏石港海面有大浪，台東觀測到最高8.1米巨浪。宜蘭蘇澳漁港、花蓮等地有過千艘漁船回港避風，停止出海作業。

