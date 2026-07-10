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台灣人口連續30個月下跌 今年首半年新生兒同比少9000人

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更新時間：22:30 2026-07-10 HKT
發佈時間：22:30 2026-07-10 HKT

台灣人口連續30個月下跌，總人口降至2324萬3565人。新生兒方面，今年上半年較去年同期少了9000人。

據台灣《自由時報》報道，台灣內政部今（10）天公布截至今年6月底的人口統計資料，總人口數為2324萬3565人，與上月比較減少9076人，創下連續30個月負成長的紀錄。其中，備受關注的新生兒部分，6月人數為7324人，上半年共為4萬6344人，相較去年同期的5萬5375人，減少9031人。

粗出生率計，最多人出生的縣市，首位是新竹市5.05‰，其次為雲林縣4.86‰，再其次為桃園市4.66‰；最低為基隆市2.20‰，其次為嘉義縣2.66‰，再其次為苗栗縣3.24‰。

在出生人數減死亡人數後計算出的人口自然增加方面，6月為負9016人。

 

 

 

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