屏東母駕車載「病女」拜廟求平安自撞 被揭與屍同行仍信愛女會翻生

9日，台灣屏東縣新園鄉一名62歲陳女子駕車搭載37歲女兒行經善良宮前，撞上路旁停放的電單車。民眾上前協助時發現右前座上的女兒已死亡，惟陳女渾然不覺，仍對警方表示「女兒會活過來」。

據警方調查，事發於下午4時許，陳女駕車從高雄鳳山出發，打算前往東港東隆宮拜神，祈求溫王爺及王船大爺保佑長期體弱多病的女兒健康平安。豈料途經新園鄉中和路善良宮前時，不知何故自撞路邊電單車。

陳女士的女兒自小體弱多病，母女相依為命，長期居無定所，以車為家。警方懷疑紀女可能在車禍前一天已過世，但陳女因女兒平時經常休息，以為她只是睡着了。救護人員到場後確認其女已無生命跡象，陳女仍堅信「她會活過來」，令在場人士感到無奈又心酸。

屏東母載亡女屍體發生意外車禍。圖為警方提供

屏東母載亡女屍體發生意外車禍。圖為警方提供

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陳女經酒測並無飲酒，車禍原因及紀女確切死因，仍待檢警進一步調查及相驗釐清。