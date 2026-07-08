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台灣食安危機｜高雄再增29家食肆涉用致癌油 饗食天堂、西堤牛排在列

兩岸熱話
更新時間：17:07 2026-07-08 HKT
發佈時間：17:07 2026-07-08 HKT

台灣爆發近年最嚴重的食安風暴，一級致癌物「毒沙律油」正瘋狂席捲全台餐飲業！台灣著名大廠「中聯油脂」生產的大豆沙律油，日前被驗出一級致癌物「苯駢芘（BaP）」超標4倍，高達1,300公噸異常油品流入市面，多達360家下游食品及餐飲商中招。

據中時新聞網報道，高雄市衛生局今日（8日）公布最新一波下游黑名單，單日再追加29家餐飲與量販業者，令當地受波及商家增至49家。最令人震驚的是，王品、饗賓、漢來美食等台灣連鎖餐飲巨頭均赫然在列，大批港人熱門台灣「打卡」餐廳集體失守，各大集團今日紛紛發表緊急聲明回應。

相關新聞：台灣食安危機︱沙律油驗出一級致癌物 1300噸產品流入市面包括火鍋店

業界急發聲明

高雄市衛生局指出，最新一波被點名的29家業者中，王品集團旗下的「西堤牛排」和「陶板屋」等多家高雄分店，被查出曾使用問題「益康大豆沙拉油」。王品集團隨即回應，上周接獲政府公告後，第一時間已全面停用及封存相關批號油品，目前供餐安全無虞。

台灣致癌毒油風暴延燒，屏東製造商「台灣有明」有33項產品供貨35家下游業者，屏縣府8日要求立即停售、全面下架。屏縣府
台灣致癌毒油風暴延燒，屏東製造商「台灣有明」有33項產品供貨35家下游業者，屏縣府8日要求立即停售、全面下架。屏縣府

另一餐飲巨頭饗賓集團旗下的知名自助餐「饗食天堂」（高雄店、夢時代店），以及「真珠義享店」、「旭集義享店」，亦被查出曾使用受污染的「福壽健味香油」。饗賓強調，集團秉持最高食安預警原則，早在當局稽查前已完成該廠商供應香油的停用、下架和封存，並全面改用合格供應商產品。

此外，漢來美食集團旗下「漢來海港（漢神巨蛋店）」、「漢來蔬食」及「漢來大飯店巨蛋會館宴會廳」等，亦被查出使用問題「福壽健味香油」及享記超標麻辣油。漢來美食表示，已配合當局全面下架問題油品，並改採大成及美食家等合格品牌，確保顧客安全。

原料巴西黃豆疑高溫烘烤致癌

台中市及高雄市衛生局近日派專家深入中聯油脂廠區稽查，初步判定生產設備及製程無異常，懷疑污染源出在進口的原料「巴西黃豆」。因當地農民為降低黃豆含水量，多採用「火燒烘烤法」，可能在重複加熱和控溫不當下產生「苯駢芘」污染。

醫學專家指出，「苯駢芘」屬一級致癌物，若長期高劑量攝入會增加罹癌風險，但若孕婦及幼童僅是零星誤食，代謝系統很快就能排出體外，毋須過度恐慌。高雄市長陳其邁已下令，「只要確定用到問題油的加工食品一律下架」，當局正全速追查其餘油品流向。
 

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