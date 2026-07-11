颱風巴威︱內地今年首個暴雨紅色預警發布

強颱風巴威橫過台灣以東海域後，預料移向浙江南部至福建北部一帶，周日凌晨在浙江溫嶺至福建霞浦一帶沿岸登陸。內地中央氣象台7月11日10時發布今年首個暴雨紅色預警。

預計，7月11日14時至12日14時，浙江、福建北部、江西東北部、安徽南部、北京、天津北部、河北中北部、內蒙古東南部、遼寧西部和北部、吉林中東部、陝西中南部、山西中南部、青海東南部、甘肅西南部、四川盆地西部、雲南北部和西部、台灣島等地有暴雨。

浙江東部和中南部、福建北部、江西東北部、北京、天津北部、河北中北部、遼寧北部、吉林中部、四川盆地西部、台灣島等地部分地區有大暴雨，局地特大暴雨。

北京東北部和南部、河北中部和東北部局地有250~280毫米，浙江東部和南部、福建北部局地有250~500毫米，台灣島中北部局地有250~800毫米。上述部分地區伴有短時強降水（最大小時降雨量20～50毫米，局地可超過80毫米），局地有雷暴大風或冰雹等強對流天氣。

