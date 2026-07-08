超強颱風巴威︱「超級巨獸」逼近台東 超市貨架被搶購一空

華南與台灣正遭受雙重天災威脅！除了廣西及廣東正全力應對大洪水外，西北太平洋的超強颱風「巴威」亦步步逼近台灣。台灣氣象部門今日（8日）表示，「巴威」目前仍維持強烈颱風（強颱）級別，暴風半徑達380公里，預料10日（周五）晚至11日（周六）最接近台灣，不排除與地形產生交互作用而直接登陸。受颱風預期心理影響，台東市區昨日傍晚起掀起「搶菜潮」，各大超市及街市的蔬果貨架一度被掃購一空，民眾紛紛提前囤貨備戰。

台東掀搶購備糧潮 菜價漲照掃空

據中時新聞網報道，超颱「巴威」來勢洶洶，暴風圈侵襲台東的機率已突破50%。昨日（7日）傍晚下班時段起，台東市區的連鎖超市湧現採購人潮。雖然今日上午店員忙着搬運一箱箱新鮮葉菜補貨，但隨即又被搶購。一街之隔的中央傳統市場買氣同樣熱絡，有菜販指出，今日買氣較平日激增兩至三成，不少市民提早收攤。不過，亦有主婦大嘆菜價明顯上漲，尤其葉菜類最有感，「一小把就要60元新台幣（下同，約14港元）」，一趟買齊蔬果與肉類便花費近2,000元（約490港元）。

巴威颱風來襲前夕，台東市區超市7日傍晚湧現採買人潮，蔬果區貨架被掃一空。 中時

各國預報路徑顯著向台修正

有趣的是，台東當地近日流傳一句「颱風預報法」在社交平台Threads引發熱議。有民眾在富岡漁港拍下清晰看見遠方蘭嶼島的照片，直呼印證了長輩口中「看得到蘭嶼，就代表颱風要來了」的說法。氣象專家解釋，這是因為颱風外圍環流帶來下沉氣流，使大氣變得乾燥、能見度大幅提升所致。

據中央社，台氣象專家吳聖宇分析，隨着太平洋高壓西伸趨勢明確，各國最新預報路徑正「顯著向台灣陸地修正」，「巴威」最可能經過的熱區已調整至台灣北部、東北部近海一帶，路徑極接近典型的「西北颱」。由於巴威體型極為巨大，這「超級巨獸」在10日深夜至11日清晨通過近海時，極易因中央山脈的地形效應產生路徑擺動，不排除有意外登陸台灣的可能。

台灣氣象部門預測「巴威」路徑。台氣象部門

最快明日發陸警

台氣象署預報員葉致均指出，若路徑不變，最快明日（9日）白天發布海上颱風警報，深夜至10日清晨發布陸上颱風警報。10日晚至11日將是風雨最劇烈的關鍵期。全台交通部門已拉起警報，台9線北宜公路、台2線濱海公路等均列入警戒。而今年5月剛通車、位於淡水河口的台61線淡江大橋，10日晚平均風速若達8級將降低速限，達10級則會立即實施封路。