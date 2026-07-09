超強颱風巴威︱「巨獸」轉向逼近台灣 最快今深夜發陸警 超前部署防災

歷史罕見的「巨獸」超強颱風來襲，全台灣正面臨極其嚴峻的防颱大考驗！今年西北太平洋最強颱風「巴威」今日（9日）起正式北轉，正以泰山壓頂之勢朝台灣西北方向逼近。台灣中央氣象署表示，預計於今日下午發布海上颱風警報，最快今日深夜至明日（10日）清晨發布陸上颱風警報。

氣象專家警告，巴威暴風半徑達380公里，為台灣近25年來面積最大的「颱風巨獸」，10日晚至11日（周六）侵台期間，中部以北、東北角及全台山區必須嚴防「致災性」暴雨，甚至可能出現「毀滅性」強風。

台灣氣象部門預測「巴威」路徑。台氣象部門

台北派沙包、基隆吊起數十遊艇

面對來勢洶洶的「來者不善」巨獸，台灣各地已進入最高防禦狀態。上月因暴雨釀成嚴重水浸的台北市內湖區，當局今日已緊急向低窪地區居民免費派發沙包；新北市福隆沙灘正舉行沙雕藝術季，主辦單位出動重型機械築起高達三米的巨型沙牆，嚴防風暴潮巨浪沖毀藝術品。

去年在風暴中損失慘重的基隆遊艇碼頭，今次採取「超前部署」，連夜將碼頭內數十艘小艇及遊艇吊上岸避風。與此同時，全台漁民、農民正與時間競賽搶收農作物，來往離島馬祖的台馬海運今日起亦宣布全面停航3日。

東北角慎防「毀滅性」15級狂風

氣象專家林得恩指出，強颱巴威由於進行了「眼牆置換」，暴風半徑與十級風半徑分別擴張至380公里及180公里。雖然其移動速度略為變慢，導致海陸警發布時間稍為延後，但這意味著其在台灣周邊肆虐及滯留的時間將會延長，預估暴風圈要到周日（12日）上午才能完全脫離台灣。

氣象專家吳聖宇及吳德榮均強調，巴威的路徑與歷史上造成嚴重災情的「西北颱」高度相似，預料中心在11日將貼近台灣東北角近海北上。屆時，最接近颱風眼牆的彭佳嶼、東北角及北海岸一帶，將面臨極其恐怖、時速超越15級的「毀滅性」強風；中部以北及各山區亦需嚴防致災性大量降雨。

航班影響

中華航空8日宣布，持搭乘日為今年7月9日至11日的華航機票，在7月31日前更改訂位將免收改票手續費。9日 CI122/CI123桃園往返沖繩航班提前；10日桃園往返沖繩航班CI120/CI121 、CI122/CI123，以及高雄往返沖繩航班CI132/CI133皆取消；晚間6時後桃園飛往美加、歐洲、澳洲航班也取消。

國泰航空7日宣布，豁免「往返台北高雄航班」重新訂位及更改航點的手續費用。凡自7月6日前出票，或原定旅遊日期為9日至11日的機票皆適用，旅客須於11日前完成更改，改期出發日則須在8月31日前。

巴威颱風來襲前夕，台東市區超市7日傍晚湧現採買人潮，蔬果區貨架被掃一空。 中時

台東掀搶購備糧潮 菜價漲照掃空

據中時新聞網報道，超颱「巴威」來勢洶洶，暴風圈侵襲台東的機率已突破50%。7日傍晚下班時段起，台東市區的連鎖超市湧現採購人潮。雖然今日上午店員忙着搬運一箱箱新鮮葉菜補貨，但隨即又被搶購。一街之隔的中央傳統市場買氣同樣熱絡，有菜販指出，今日買氣較平日激增兩至三成，不少市民提早收攤。不過，亦有主婦大嘆菜價明顯上漲，尤其葉菜類最有感，「一小把就要60元新台幣（下同，約14港元）」，一趟買齊蔬果與肉類便花費近2,000元（約490港元）。